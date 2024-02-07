به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی تأمین مقدمات برای ساخت بیمارستان تخصصی قلب در استان اردبیل، با تأکید بر ادامه تلاش جدی در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت استان، دستورات لازم را برای تأمین زمین و زیرساخت‌ها به منظور ساخت نخستین بیمارستان تخصصی قلب در استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صادر کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات و عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت استان اردبیل، تسریع در اخذ مجوزها، واگذاری زمین و تأمین زیرساخت‌ها در اسرع وقت برای آغاز عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی قلب در استان اردبیل ضروری است.

استاندار اردبیل گفت: بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تخصصی قلب با اختصاص زمین در شهرک شهید سلیمانی اردبیل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث خواهد شد و پس از آن، برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی می‌شود.

عاملی افزود: تهیه نقشه‌ها و استانداردسازی‌های لازم برای واگذاری زمین بیمارستان تخصصی قلب مورد تأکید است تا عملیات اجرایی همزمان با فصل کاری پیش رو آغاز شود.

وی بیان کرد: در اجرای نخستین بیمارستان تخصصی قلب اردبیل لازم است به موضوع رعایت فضاها و کاربری‌های مختلف اعم از پارکینگ، فضای سبز و استانداردهای دیگر توجه شود.