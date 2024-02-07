۵۳ هزار نفر از روستاییان استان قزوین تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: دهه فجر فرصتی برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی و بیان آن برای نسل نوجوان و جوان است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خدمات رسانی به روستاها و عشایر است و در این روستا اقدامات بزرگی انجام شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین بیان کرد: این صندوق با هدف ایجاد رفاع و توازن اجتماعی در بین روستاییان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این صندوق در راستای بیمه اجتماعی اهالی روستا شکل گرفته است، تاکید کرد: این حمایت بیمه‌ای با همراهی دولت به عنوان کارفرما و پرداخت دو برابری حق بیمه روستاییان و عشایر انجام می‌شود.

صادقی با تاکید بر اینکه کلیه افراد ۱۸ تا ۵۰ سال در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت می‌توانند تحت پوشش بیمه روستا قرار بگیرند، تاکید کرد: کلیه افرادی که در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی فعالیت می‌کنند نیز تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حق بیمه افراد در ۸ سطح تعیین می‌شود، اضافه کرد: تفاوت سطح در میزان دریافتی حقوق و مزایایی است که زمان بازنشستگی، از کار افتادگی و مستمری فرد دریافت خواهد کرد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین اضافه کرد: در استان قزوین ۲۴ نقطه کارگزاری فعال هستند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۵۳ هزار نفر از شهروندان قزوینی تحت پوشش صندوق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند، گفت: ۲ هزارو ۷۷۲ نفر ماهیانه از این صندوق مستمری، هزار و ۴۱۷ نفر مستمری فوت، ۸۵۶ نفر مستمری بازنشستگی زودتر از موعود، ۳۹۴ نفر بازنشستگی ۱۵ سال ۱۰۵ و نفر هم نیز از کارافتادگی دریافت می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه ۱۲۸ هزار نفر در استان قزوین جامعه هدف این بیمه هستند، ادامه داد: ۴۱ درصد از این افراد تحت پوشش بیمه روستایی هستند.

وی در پایان با بین اینکه به دنبال تحت پوشش قرار دادن ۹۰ درصد جمعیت هدف هستیم، یادآور شد: طرح بیمه تکمیلی روستاییان در قزوین نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.