۹۰ پروژه ورزشی در خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از قهرمانان ورزشی، مربیان و داوران جهانی، آسیایی و پاراآسیایی، اظهار کرد: در بخش اعتبارات عمرانی جهش قابل توجهی داشتهایم؛ مدیر سازمان برنامه بودجه خوزستان نگاه ویژهای به ورزش استان داشتند و بیش از ۹۰ درصد اعتباراتی که مد نظر بود، تخصیص داده شد و ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب شد، همچنین در بخش اعتبارات نفت نسبت به سال گذشته ۲۵۰ درصد افزایش جذب اعتبار داشتهایم که ماحصل آنها افتتاح ۹۰ پروژه از ابتدای سال تاکنون از محل اعتبارات استانی و نفت بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: استادیوم شهید مجدیان دزفول بعد از ۲۱ سال، سالن چند منظوره حمیدیه بعد از ۱۷ سال، استخر رامشیر بعد از ۱۴ سال، استخر شوش بعد از هفت سال، چمن مجموعه شهید قربانی اهواز پس از ۱۸ سال و چمن بوارده جنوبی آبادان بعد از چندین سال از مهمترین پروژههای عمرانی است که افتتاح و به بهرهبرداری رسیدهاند؛ همچنین تعداد قابل توجهی چمن مصنوعی در مناطق محروم به خصوص مناطق روستایی داشتیم و کمکهای بسیار خوبی در قالب وامهای کم بهره به باشگاههای خوزستان انجام شد.
وی گفت: در بخش ورزشی سه آیتم ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و آموزش مورد ارزیابی وزارت قرار میگیرد که از این حیث جز سه استان برتر کشور در ۲ سال اخیر بودهایم. در ارزیابی شهید رجایی از رتبه هجدهم به رتبه سوم رسیدهایم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه ۲ سال از خدمتگزاری بنده به جامعه ورزش استان میگذرد، تصریح کرد: در این مدت از مدال آوران آسیایی و جهانی در زمان خود تجلیل کردیم، امروز از ۹۴ مدالآور خوزستانی در آسیا و جهان تجلیل میشود. البته تعداد ورزشکاران مدالآور استان در دو بخش بانوان و آقایان در سطح کشور بیش از یک هزار نفر است که همه اینها گوشهای از افتخارات ورزش خوزستان است.
بنی تمیم با اعلام اینکه در بخش کمکهای مالی بسیار شفاف عمل کردهایم، عنوان کرد: به هیأتهای استانی و شهرستانی کمکهایی داشتهایم که مبلغ آن به بیش از ۲۰ میلیارد تومان در سال رسیده است. اسناد مالی آنها هم در رسانهها اعلام شده، و هم اینکه پیشاپیش اسناد آنها را به نهادهای نظارتی اعلام کردهایم.
وی در خصوص اقدامات انجام شده اداره کل ورزش خوزستان در حوزه فرهنگی و جوانان گفت: احداث چهار باب خانه جوان در شهرهای مسجدسلیمان، شوشتر، هویزه و اندیمشک را آغاز کردهایم که پیشرفت فیزیکی آنها به بالای ۳۰ درصد رسیده است. برپایی دورههای رایگان مشاوره در حوزههای جوانان مرتبط با آسیبهای اجتماعی، برپایی نمایشگاههای مختلف در حوزه ازدواج، برپایی موکب ورزشکاران در مرز چذابه توسط هیأتها و بر پایی ۱۱ موکب در نقاط مختلف استان توسط سمنها از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.
مدیرکل ورزش جوانان خوزستان با اشاره به درخواست از مسئولان و به ویژه استاندار اظهار کرد: با توجه به گستردگی استان و وجود بیش از چهار هزار روستا، ۳۰ شهرستان و بخشهای مختلف جامعه ورزش توقعات به حق و به جایی دارند، ما تلاش خود را کردهایم، شما نیز نگاه ویژهای به ورزش استان داشتهاید اما برای اینکه بتوانیم عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کنیم و بخشهایی را که قوی عمل کردهایم، سرعت ببخشیم باید نگاه خاصتر و ویژهتری به بخش عمرانی ورزش استان داشته باشیم.
بنی تمیم گفت: با توجه به وجود حدود ۷۰۰ پروژه استانی در خوزستان و تنها حدود ۱۲ کارشناس فنی و مهندسی در اداره، انجام پروژهها به سختی انجام میشود؛ لذا درخواست داریم چند نفر نیروی متخصص مهندسی به مجموعه اداره کل ورزش خوزستان اضافه شود. البته وزارت خیلی تلاش کرده است تا مثل آموزش و پرورش بخش فنی مهندسی را اجرا کند اما تا این لحظه موفق نشده است.
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