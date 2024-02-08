به گزارش خبرگزاری مهر، «ابو حسین الحمیداوی» دبیرکل گروه مقاومت کتائب حزب‌الله بامداد پنجشنبه شهادت «ابوباقر الساعدی» در حمله تروریستی آمریکا را به ملت اسلامی و مردم عراق تبریک و تسلیت گفت.

الحمیدوای ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خداوند منان صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.

بر پایه این گزارش، دبیرکل گروه کتائب حزب‌الله ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خدا صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.

گفتنی است که ساعتی پیش، یک مقام بلند پایه آمریکایی به شبکه سی بی اس آمریکا گفت که این کشور یکی از رهبران ارشد کتائب حزب‌الله عراق را در حمله پهپادی هدف قرار داده است.

این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده، گفته بود: ما تائید می‌کنیم که نیروهای آمریکایی امروز در عراق حمله‌ای انجام دادند.

همچنین کانال تلگرامی صابرین نیوز هم از برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در محل انفجار یک خودرو در شرق بغداد خبر داده بود.

گزارش‌ها از شهادت ابوباقر الساعدی از فرماندهان الحشد الشعبی خبر می‌دهند.