واکنش النجبا به جنایت تروریستی جدید آمریکا علیه مقاومت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النجبا عراق به ترور ابوباقر الساعدی از فرماندهان مقاومت عراق واکنش نشان داد.

در بیانیه جنبش النجبا آمده است: امروز در مرکز بغداد، هواپیمای آمریکایی که در آسمان ما جولان می‌داد بدون اینکه بازدارندگی در برابر آن انجام شود؛ حاج ابوباقر الساعدی را هدف قرار داد و به شهادت رساند. فرمانده الساعدی به یک سازمان رسمی عراق مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق وابسته است. حاکمیت، حرمت خون و اراضی عراق کجاست؟

در این بیانیه با اشاره به حمله‌های ناجوانمردانه آمریکا محدود به حشد شعبی نخواهد ماند تاکید شده است: دست تجاوز به هر کسی که در برابر این رژیم غاصب قرار گیرد نیز دراز خواهد شد حتی آنانی که تصور می‌کنند از آتش اشغالگران مصون هستند. تا زمانی که موضع رسمی و قاطع از سوی دولت عراق انجام نشود، این قبیل حمله‌ها تداوم خواهد داشت. واکنش ما به یاری خداوند متمرکز خواهد بود و این جنایات بدون مجازات نخواهد ماند و زمان آن را وقتی خواهید دانست که صبر ما لبریز شود. منتظر واکنش بمانید. ما زمان و مکان مناسب را انتخاب خواهیم کرد و عاقب از آن متقین است.

این در حالی است که پیش از این نیز، ابو حسین الحمیداوی دبیرکل گروه مقاومت کتائب حزب‌الله بامداد پنجشنبه شهادت «ابوباقر الساعدی» در حمله تروریستی آمریکا را به ملت اسلامی و مردم عراق تبریک و تسلیت گفت.

الحمیدوای ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خداوند منان صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.

بر پایه این گزارش، دبیرکل گروه کتائب حزب‌الله ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خدا صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.

گفتنی است که یک منبع عراقی پیش از این اعلام کرد که در حمله پهپادی آمریکا، ابو باقر الساعدی و ارکان العلیاوی از فرماندهان کتائب حزب الله به شهادت رسیدند.