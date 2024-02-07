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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۳:۰۵

الخزعلی در واکنش به حمله تروریستی آمریکا به بغداد؛

دولت عراق برای خروج فوری بیگانگان از کشوربه شورای امنیت متوسل شود

دولت عراق برای خروج فوری بیگانگان از کشوربه شورای امنیت متوسل شود

دبیرکل جنبش اهل الحق عراق در واکنش به حمله تروریستی شبانه آمریکا در بغداد در پیامی به دولت عراق گفت که دولت عراق درخواست رسمی برای خروج فوری نیروهای خارجی به شورای امنیت ارایه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الشیخ الخزعلی، دبیرکل جنبش اهل الحق عراق در واکنش به حمله تروریستی آمریکا در بغداد تاکید کرد: تجاوزات آمریکا با وجود اقدامات مثبت دولت عراق و تعهد به آرام کردن گروههای مقاومت همچنان ادامه دارد.
دبیرکل جنبش اهل الحق افزود: تداوم حملات آمریکا نقض حاکمیت عراق و شاهدی بر توهین و تحقیر آمریکا نسبت به دولت و ملت عراق است.

وی تاکید کرد که لازم است عراق درخواست رسمی برای خروج فوری نیروهای خارجی به شورای امنیت ارائه کند.

گفتنی است که منابع عراقی، شامگاه دیروز چهارشنبه، از حمله پهپادی ارتش تروریستی آمریکا به یک خودروی غیرنظامی در شرق بغداد خبر داده بودند که به دنبال آن، فرمانده ارشد کتائب حزب الله عراق به شهادت رسید.

شبکه المیادین لحظاتی بعد به نقل از خبرنگار خود نوشت «ابو باقر الساعدی» معروف به «ابو باقر دیالی» از اعضای ارشد کتائب حزب‌الله عراق در حمله امشب به بغداد به شهادت رسیده است.

کد مطلب 6018261

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      مزدورانی هستنددردولت عراق مثل السودانی که نمیگذارنداین متجاوزان ازکشوربیرون روند.
    • مونا IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      مرگ برآمریکا ،لعنت برآمریکا،وا فریادا ازدست آمریکا که دست شیطان رو ازپشت بسته
    • محمودزاده IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      کدام بیگانه هشت تریلیون دلارخرج کرد تا شما ملت عراق را از شر صدام نجات داد حال شد بیگانه انصاف هم چیز خوبی است

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