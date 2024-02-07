دولت عراق برای خروج فوری بیگانگان از کشوربه شورای امنیت متوسل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الشیخ الخزعلی، دبیرکل جنبش اهل الحق عراق در واکنش به حمله تروریستی آمریکا در بغداد تاکید کرد: تجاوزات آمریکا با وجود اقدامات مثبت دولت عراق و تعهد به آرام کردن گروههای مقاومت همچنان ادامه دارد.

دبیرکل جنبش اهل الحق افزود: تداوم حملات آمریکا نقض حاکمیت عراق و شاهدی بر توهین و تحقیر آمریکا نسبت به دولت و ملت عراق است.



وی تاکید کرد که لازم است عراق درخواست رسمی برای خروج فوری نیروهای خارجی به شورای امنیت ارائه کند.

گفتنی است که منابع عراقی، شامگاه دیروز چهارشنبه، از حمله پهپادی ارتش تروریستی آمریکا به یک خودروی غیرنظامی در شرق بغداد خبر داده بودند که به دنبال آن، فرمانده ارشد کتائب حزب الله عراق به شهادت رسید.

شبکه المیادین لحظاتی بعد به نقل از خبرنگار خود نوشت «ابو باقر الساعدی» معروف به «ابو باقر دیالی» از اعضای ارشد کتائب حزب‌الله عراق در حمله امشب به بغداد به شهادت رسیده است.