رایزنی بلینکن با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا متعهد شده است که عملیاتی در محور فیلادلفیا بدون هماهنگی طرف مصری وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا به محور رایزنی‌های وزیر خارجه این کشور با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با یوآف گالانت درباره افزایش کمک‌ها با فلسطینی‌ها در غزه و ممانعت از توسعه دامنه جنگ رایزنی کرده است.

منابع صهیونیست مدعی شدند که بلینکن به وزیر جنگ این رژیم تاکید کرده است که نیاز است که گام‌هایی برای حمایت از غیرنظامیان برداشته شود.

این درحالی است که در حمله‌های جدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد و بر اثر آن شمار زیادی شهید و زخمی شده‌اند و رژیم صهیونیستی مانع از ارسال کمک به مناطق مختلف غزه می‌شود.