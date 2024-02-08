حملات رژیم صهیونیستی به رفح؛ شمار شهدا غزه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از ادامه بمباران شدید مناطق مختلف غزه توسط رژیم صهیونیستی از جمله در شهر رفح خبر دادند.

رسانه‌های فلسطینی بامداد پنجشنبه گزارش دادند که در بمباران رژیم صهیونیستی به دو باب منزل مسکونی در منطقه تل السلطان در غرب استان رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۱۲ نفر از جمله ۵ کودک به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه روز سه شنبه در آخرین آمار خود اعلام کرد که از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) و همزمان با آغاز نبرد «طوفان الاقصی» تاکنون، ۲۷ هزار و ۷۰۸ فلسطینی در غزه شهید و ۶۷ هزار و ۱۴۷ نفر دیگر هم مجروح شدند.

پیش از این نیز آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطین (آن روا) اعلام کرد که از ۲۲ مرکز بهداشتی وابسته به این آژانس تنها ۴ مرکز فعال است و سایر مراکز به علت موشک‌باران مستمر رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های اعمال شده تعطیل هستند.

این آژانس در مطلبی در صفحه مجازی ایکس نوشت که ۸۴ درصد از تأسیسات بهداشتی در منطقه محاصره شده غزه تحت تأثیر حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.