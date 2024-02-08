به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا با نتیجه ۳ بر ۲ برابر قطر شکست خود و از راهیابی به دیدار نهایی باز ماند.
رسانههای خارجی پس از این دیدار به شکست تیم ملی و صعود قطر به فینال آسیا واکنش نشان دادند.
پایگاه خبری الجزیره پس از این دیدار نوشت: قطر در یک دیدار دراماتیک، موفق شد ایران را شکست دهد و به فینال برسد. سردار آزمون در این دیدار با گل زودهنگام خود کابوس قطر را ساخت اما قهرمان جام ملتهای ۲۰۱۹ به بازی برگشت و موفق شد پیروز شود تا در دیدار نهایی رو در روی اردن قرار بگیرند.
پایگاه خبری رویترز هم نوشت: قطر در یکی دیدار دلهره آور ایران را شکست داد و باز هم راهی فینال شود.
شبکه تلویزیونی «beinsports» هم نوشت: معز علی قطر را به فینال رساند و قهرمان قطریها شد و طالع نحس ایران در نیمه نهایی همچنان ادامه پیدا کرد.
«sportstar» نوشت: مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه ۳ بر ۲ ایران را شکست داد تا دومین فینال پیاپی خود را تجربه کند.
شبکه «bfmtv» فرانسه نوشت: قطر پس از یک بازی دیوانه کننده توانست ایران را حذف کند و قصد دارد از عنوان قهرمانی خود برابر اردن دفاع کند.
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