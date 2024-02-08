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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا؛

بازتاب شکست ایران در رسانه‌های خارجی/ قطر دیوانه‌وار پیروز شد

بازتاب شکست ایران در رسانه‌های خارجی/ قطر دیوانه‌وار پیروز شد

رسانه‌های خارجی به شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر در جام ملت های آسیا واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با نتیجه ۳ بر ۲ برابر قطر شکست خود و از راهیابی به دیدار نهایی باز ماند.

رسانه‌های خارجی پس از این دیدار به شکست تیم ملی و صعود قطر به فینال آسیا واکنش نشان دادند.

پایگاه خبری الجزیره پس از این دیدار نوشت: قطر در یک دیدار دراماتیک، موفق شد ایران را شکست دهد و به فینال برسد. سردار آزمون در این دیدار با گل زودهنگام خود کابوس قطر را ساخت اما قهرمان جام ملت‌های ۲۰۱۹ به بازی برگشت و موفق شد پیروز شود تا در دیدار نهایی رو در روی اردن قرار بگیرند.

پایگاه خبری رویترز هم نوشت: قطر در یکی دیدار دلهره آور ایران را شکست داد و باز هم راهی فینال شود.

شبکه تلویزیونی «beinsports» هم نوشت: معز علی قطر را به فینال رساند و قهرمان قطری‌ها شد و طالع نحس ایران در نیمه نهایی همچنان ادامه پیدا کرد.

«sportstar» نوشت: مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه ۳ بر ۲ ایران را شکست داد تا دومین فینال پیاپی خود را تجربه کند.

شبکه «bfmtv» فرانسه نوشت: قطر پس از یک بازی دیوانه کننده توانست ایران را حذف کند و قصد دارد از عنوان قهرمانی خود برابر اردن دفاع کند.

کد مطلب 6018344

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    نظرات

    • زاهدی IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      10 13
      پاسخ
      ملی پوشان ما همیشه قابل احترام هستند ولی تیم قطری رفتار زشت داشت و بارنده اخلاق بود
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      6 5
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      از این عربهاانتظاری بیشتر از این نمی رفت.

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