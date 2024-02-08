دریافت 6 MB کد مطلب 6018388 https://mehrnews.com/x349Dg ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷ کد مطلب 6018388 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷ شکار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از سوی تک تیرانداز فلسطینی نیروهای قسام تصاویری از لحظه به هلاکت رساندن یکی از نیروهای کودک کش رژیم صهیونیستی را منتشر کردند. کپی شد مطالب مرتبط انصارالله یمن: حضور آمریکا عامل بی ثباتی و ناامنی در منطقه است خروج گردان ۲۷۱ رژیم صهیونیستی از غزه کشته شدن یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در غزه واکنش النجبا به جنایت تروریستی جدید آمریکا علیه مقاومت عراق برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی گردانهای قسام غزه جنگ غزه اسرائیل
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