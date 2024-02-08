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کد مطلب 6018388
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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

شکار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از سوی تک تیرانداز فلسطینی

شکار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از سوی تک تیرانداز فلسطینی

نیروهای قسام تصاویری از لحظه به هلاکت رساندن یکی از نیروهای کودک کش رژیم صهیونیستی را منتشر کردند.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      1 0
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      بغلیم می زدی. حیف شد. این وحوش رو فقط باید کشت.
    • آریا IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      1 0
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      ایول بچهای مقاومت فلسطین دمتون گرم این کودک کش هارو باید تک تکشونو حلاک کنید و به سزای اعمال کثیفشون برسونید باید سریع میزدی اون یکی دیگرو که فرار نمیکرد البته هر وقت اومدن اون جنازه دیگرو ببرن میتونید بزنیدش ولی فکر نکنم جرأت داشته باشن این اسرائیلی ها که بیان جنازه هاشونو جمع کنن مگه با پشتیبانی ه

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