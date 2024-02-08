خروج گردان ۲۷۱ رژیم صهیونیستی از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از خروج شمار دیگری از نظامیان این رژیم از غزه خبر دادند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردکه گردان ۲۷۱ وابسته به یگان مهندسی رزمی را پس از هفتهها نبرد در خان یونس در جنوب نوار غزه از این باریکه خارج کرده است.
پیش تر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تیپ پنجم ذخیره از نوار غزه خارج شده و تپپ «چتربازان ۶۴۶» در خانیونس باقی خواهد ماند.
همچنین یک نظامی ارشد صهیونیست که اینک در جنایت علیه غزه حضور میدانی دارد، در سخنانی به شرایط دشوار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد با رزمندگان مقاومت اذعان و تاکید کرد: ما هر روز در دام حماس میافتیم.
این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مدت زمان خدمت نظامی برای مردان و زنان در ارتش این رژیم به سه سال افزایش یافته است.
پیشتر رسانههای صهیونیستی گزارش داده بودند، نظامیان صهیونیستی که از جنگ غزه بازگشتهاند تمایلی برای حضور مجدد در جبهههای جنگ ندارند.
همچنین بسیاری از نظامیان صهیونیست پس از خروج از میدانهای جنگ دچار مشکلات روحی و روانی شدهاند.
نظر شما