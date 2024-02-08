به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از محور مواصلاتی حوزه شهرستان میامی ضمن بیان اینکه تیم‌های کنترل نامحسوس پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند، ابراز داشت: برای حفظ آرامش و امنیت رانندگان قانونمند با خودروهای دارای تخلفات حادثه ساز به طور جد برخورد می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه بر حسب انجام همین مأموریت توسط پلیس بزرگراه محور میامی_سبزوار طی روزهای پایانی هفته مورد پایش قرار گرفت، افزود: طی همین بازه ۲۰ خودرو دارای تخلفات حادثه ساز توقیف شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان جولانگاه سوداگران سرعت نیست، ابراز داشت: لایی کشیدن، سبقت از سمت چپ، سرعت غیر مجاز، عبور از میان دو خودرو و غیره از جمله مواردی که امنیت رانندگان را به مخاطره می‌اندازد.

بزرگی ضمن بیان اینکه پلیس راه استان سمنان با بهره‌گیری از تجهیزات به روز این موارد تخلف را به سرعت شناسایی و با آنها برخورد می‌شود، تصریح کرد: هدف از این طرح جلوگیری از بروز سوانح تلخ و غیر قابل جبران و تصادفات فوتی و جرحی است.

وی افزود: پلیس راه استان سمنان با برهم زنندگان آرامش در جاده‌ها برخورد و خودرو آنها توقیف خواهد شد.