اجرای «طرح فجرانه» کالا برگ الکترونیکی در کردستان

فرزاد پیشکاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله جدید طرح کالا برگ الکترونیکی با عنوان «طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوارهای یارانه بگیر برای دهکهای اول تا هفتم درآمدی استان در دهه مبارک فجر آغاز شد.
وی با بیان اینکه همه خانوارهای دهکهای اول تا هفتم، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال اعتبار بسته تشویقی برای خرید ۱۱ قلم کالا دریافت میکنند، از اجرای طرح امنیت غذایی برای کودک دچار سو تغذیه نیز در این استان خبر داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان تصریح کرد: برای کودکان ۵ دهک اول ماهانه یک میلیون تومان و برای دهک درآمدی ۶ و ۷ ماهانه ۶۰۰ هزارتومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گفته پیشکاری دهکهای یک تا هفت مشمول اعتبار جدید هستند و یارانه بگیران این دهکها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای عضو طرح کالابرگ الکترونیکی نسبت به خرید اقلام اساسی و بهرهمندی از این حمایت تشویقی دولت اقدام نمایند.
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