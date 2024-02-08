افزایش شمار شهیدان خبرنگار در غزه به ۱۲۴ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، دفتر اطلاعرسانی دولتی فلسطین در نوار غزه طی گزارشی آمار جدیدی از شمار خبرنگارانی که در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به شهادت رسیدهاند ارائه داد.
بر اساس این گزارش با به شهادترسیدن شهید «نافذ عبد الجواد» شمار شهیدانِ خبرنگارِ حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۱۲۴ نفر افزایش یافته است.
علاوه بر این دفتر اطلاعرسانی دولتی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: ارتش اسرائیل در جریان نسلکشی جمعی در نوار غزه ۳ هزار واحد مسکونی را در این باریکه به آتش کشیده است.
این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد که بیشترِ این واحدهای به آتشکشیده شده در استانهای «غزه» و «شمالِ» نوار غزه قرار دارند.
کمی پیش از این نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهیدان حملههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۲۷ هزار و ۸۴۰ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۶۷ هزار و ۳۱۷ نفر افزایش یافته است. همچنین بر اساس اعلام این نهاد پزشکی فلسطینی، اشغالگران صهیونیست در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ جنایت و کشتار را علیه خانوادههای فلسطینی در نوار غزه مرتکب شدهاند که در نتیجه آن ۱۳۰ نفر شهید و ۱۷۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
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