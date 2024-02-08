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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

گردانهای قدس با موشک ۱۰۷ مواضع نظامیان صهیونیست را در هم کوبید

گردانهای قدس با موشک ۱۰۷ مواضع نظامیان صهیونیست را در هم کوبید

مقاومت فلسطین به حمله های خود به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از حمله با موشک هدایت شونده از نوع ۱۰۷ به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در غزه خبر داد.

همچنین سرایاالقدس اعلام کرد که در برخی مناطق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با سلاح تیربار و راکت‌های ضدنفر وارد درگیری‌های شدیدی علیه اشغالگران شده است.

گردان‌های قدس همچنین بیان کرد که مبارزانش یک کوادکوپتر اسرائیلی را که در حال عملیات جاسوسی در شرق استان مرکزی نوار غزه بود، سرنگون کرده است.

از سوی دیگر گردان‌های مقاومت ملی فلسطین اعلام کرد صبح امروز پنجشنبه شهرک حولیت در اراضی اشغالی را هدف حمله راکتی قرار داده است.

کد مطلب 6018485

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    نظرات

    • FR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
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      هر روز شاهد خبر کشته شدن فرماندهان هستیم ... !

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