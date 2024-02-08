به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت فلسطین با وجود گذشت ۱۲۵ روز از حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه همچنان به موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد.

گردان‌های «المجاهدین» اعلام کرد که شهرک صهیونیستی «سدیروت» را هدفِ حمله موشکی قرار داده است.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که آژیر هشدار در شهرک‌های صهیونیستی «سدیروت»، «ناحل عوز» و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) نیز اعلام کرد که در منطقه چهارراه «الصناعه» در شهر غزه یک تانک «مرکاوا ۴» ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های قسام از درگیری مبارزان این گردان‌ها با گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در همین منطقه و کشته و زخمی‌شدن نظامیان صهیونیست خبر داد.

گردان‌های «شهدا الاقصی» نیز اعلام کرد: با استفاده از سلاح تیربار و گلوله «آر پی جی» در درگیری شدید با نظامیان و جنگ‌افزارهای دشمن در محورهای پیشروی خان‌یونس به سر می‌بریم.