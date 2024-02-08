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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

شمار شهیدان غزه از ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رفت

شمار شهیدان غزه از ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رفت

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در نتیجه حمله‌های رژیم صهیونیستی به این باریکه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۲۷ هزار و ۸۴۰ نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی گزارشی جدیدترین آمار شهیدان و زخمی‌های حمله‌های رژیم صهیونیستی به این باریکه را از آغاز این حمله‌ها در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون اعلام کرد.

بر اساس این گزارش شمار شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۲۷ هزار و ۸۴۰ نفر و شمار زخمی‌های این حمله‌ها به ۶۷ هزار و ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس اعلام این نهاد پزشکی فلسطینی، اشغالگران صهیونیست در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ جنایت و کشتار را علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه مرتکب شده‌اند که در نتیجه آن ۱۳۰ نفر شهید و ۱۷۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که همچنان پیکر شماری از قربانیان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه زیر آوار و در خیابان‌ها قرار دارد و اشغالگران مانع از دستیابی نیروهای اورژانس و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل غزه به این پیکرها می‌شوند.

کد مطلب 6018553

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