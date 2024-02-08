برگزاری هجدهمین آئین عطرافشانی و گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین آئین ملی عطرافشانی و گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی در آرامستان ارامنه تهران برگزار شد.



براساس این گزارش، پس از اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران جمعی از ارامنه به بالای سن آمدند و دعای مقدس را به همراه کشیش کلیسای ارامنه تهران قرائت کردند.



در این مراسم پیام سبوه سرکیسیان اسقف اعظم ارامنه تهران قرائت شد که در بخشی از این پیام آمده است:



بار دیگر ایران سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفته است که چهل و پنج سال پیش به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و امروز با استحکام بیشتر به دنبال باز کردن چشم اندازی پر از امید پیش می‌رود.



انقلاب اسلامی مراحل دشواری را در این سال‌ها پشت سر گذاشت و با توصیه رهبر انقلاب و پایداری مردم این دشواری‌ها پشت سر گذاشته و دشمنان ناامید شدند.



ملت ایران در مواجه با جنگ تحمیلی با اعتقادی راسخ همچون یدی واحده در برابر دشمنان ایستاد و از انقلاب نو پای خود دفاع کرد. ملت ارمنی که بیش از هزار سال در سرزمین ایران زندگی کرده سهم بسزایی در دفاع از انقلاب داشت.



پیروزی انقلاب اسلامی را در چنین روزی به رهبر انقلاب و ملت ایران تبریک میگوییم و یاد خاطره امام خمینی و شهدا را زنده نگاه می‌داریم.



در ادامه عباسعلی رضایی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: نقش شهدای ادیان توحیدی در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس انکار ناپذیر است.



وی افزود: از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ادیان توحیدی بیش از ۱۸۴ شهید و ۶۰۶ جانباز تقدیم نظام اسلامی کرده است و همچنین ۴۴ آزاده جنگ تحمیلی نیز از میان ادیان توحیدی هستند.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه همه ادیان توحیدی در یکتاپرستی ید واحده هستند گفت: آنان در کنار دیگر رزمندگان با همه وجود از تمامیت ارضی نظام مقدس انقلاب اسلامی دفاع کردند.



در ادامه مرشد میرزا علی به نقالی و اجرای تاریخ حماسی ایران پرداخت.



آرا شاوردیان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: امروز گرد هم آمدبم تا به قهرمانانی که در نهایت فداکاری و ایثار در مسیر حفظ از آزادی و پاسداری از ارزشهای ما به درجه عالی شهادت نائل آمدند ادای احترام کنیم.



وی افزود: در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم ریشه‌های آرمانهای بلند انقلاب همه گروه‌های قومی و دینی را کرد هم آورده و از تفاوت‌ها فراتر می‌رود، تا کل منسجم را تشکیل دهد. همچنین این ارزش هابستری را فراهم کرده‌اند که در آن هر صدایی نه شنیده بلکه به آنها بها داده می‌شود.



شاوردیان با بیان اینکه اقلیت‌های دینی ایران در کنار سایر اقوام ایرانی به پیشرفت انقلاب اسلامی فکر می‌کنند و این همان اتحاد است گفت: اتحاد جامعه را به سوی پیشرفت سوق می‌دهد. اتحاد در ایران شعار نیست و همه در ایران موظف به پرورش و تقویت این اتحاد هستند.