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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۰

قالیباف به مقام شهدای پردیس ادای احترام کرد

قالیباف به مقام شهدای پردیس ادای احترام کرد

پردیس- رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در نورالشهدا پردیس به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر مزار مطهر شهدای گمنام بوستان نورالشهدا و همچنین مزار شهید معزز زمانزاده حاضر شد و به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

وی را در نخستین بخش از برنامه‌های سفرش به پردیس، حجت الاسلامحسینی امام جمعه شهرستان، محسن قضاتلو فرماندار، رضا کارخانه شهردار پردیس و دیگر مدیران شهر و شهرستان همراهی می‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است، در مراسمی که به مناسبت عید سعید مبعث و همچنین ایام الله دهه فجر در پردیس برگزار می‌شود، حضور یابد.

کد مطلب 6018702

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