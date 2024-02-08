قالیباف به مقام شهدای پردیس ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر مزار مطهر شهدای گمنام بوستان نورالشهدا و همچنین مزار شهید معزز زمانزاده حاضر شد و به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

وی را در نخستین بخش از برنامه‌های سفرش به پردیس، حجت الاسلامحسینی امام جمعه شهرستان، محسن قضاتلو فرماندار، رضا کارخانه شهردار پردیس و دیگر مدیران شهر و شهرستان همراهی می‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است، در مراسمی که به مناسبت عید سعید مبعث و همچنین ایام الله دهه فجر در پردیس برگزار می‌شود، حضور یابد.