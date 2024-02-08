به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان «هواشناسی کشاورزی، کم بارشی، افزایش دما و راهکارهای مقابله» با همکاری اداره کل هواشناسی استان؛ صندوق بیمه کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در استان بوشهر و به طور همزمان در ایستگاه‌های هواشناسی منتخب سراسر کشور برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: از اهداف این برنامه ترویجی می‌توان به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت و جایگاه توصیه‌های هواشناسی در بخش کشاورزی و شیوه‌های استخراج، تجزیه و تحلیل و دستیابی به آنها، ارائه آخرین اطلاعات کاربردی در خصوص وضعیت بارندگی‌ها در سال زراعی جاری، ارائه آخرین توصیه‌ها ی علمی و فنی برای مقابله با کم بارشی و افزایش دما و اهمیت توجه به بیمه محصولات کشاورزی برای افزایش تاب آوری در مقابل مخاطرات احتمالی اشاره کرد.

وی گفت: مخاطبین این برنامه مدیران، کارشناسان و مروجان کشاورزی، شبکه عاملین ترویج کشاورزی، اصناف و تشکلهای بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با اولویت کشاورزان تولید کننده محصولات زراعی تحت پوشش الگوی کشت و کشاورزی قراردادی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود.

مرشدی بیان کرد: کاروان مذکور در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور در ایستگاه هواشناسی شهرستان دشتستان و ایستگاه هواشناسی شهرستان بوشهر برگزار شد.