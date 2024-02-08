سید علی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «علی فرخیان» مهارت آموخته تیپ ٢٢ ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز موفق به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات در رشته برق خودرو شد.

وی با تبریک کسب این موفقیت ارزشمند بیان کرد: نخستین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در ١٥ رشته با شرکت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح کشور به میزبانی استان تهران برگزار شد و مهارت آموخته تیپ ٢٢٨ ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز توانست با کسب مقام اول و مدال طلای این دوره از مسابقات در رشته برق خودرو افتخار دیگری را برای استان کردستان رقم بزند.

علوی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد روحیه و انگیزه مضاعف بین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در امر مهارت‌آموزی و کسب تخصص لازم برای جوانان برای ورود به بازار کار پس از اتمام دوره ضرورت شناسایی نخبگان مهارت و حمایت از این افراد و تبدیل آنان به کارآفرینان آینده و تبیین منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل قرارگاه مهارت آموزی با هدف توانمندسازی جوانان این مرز و بوم ذکر کرد.

سرپرست اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان در پایان ضمن تبریک مجدد کسب این موفقیت به مردم شریف استان کردستان بویژه شهرستان سقز ابراز امیدواری کرد تا با نهادینه کردن فرهنگ مهارت‌آموزی بین جوانان کردستانی شاهد ایجاد زمینه لازم برای توسعه اشتغال مولد و پایدار در سطح استان باشیم.