به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در نیمه نخست هفته پیش رو، آسمان اکثر نقاط استان سمنان صاف است و شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود اما پدیده وارونگی سبب خواهد شد که کیفیت هوا در مناطق غربی و صنعتی استان کاهش یابد.

در اواخر هفته اما شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی به اقصی نقاط استان سمنان و بارش برف و باران خواهیم بود اما تا آن زمان پدیده وارونگی هوا سبب افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در بخش‌های صنعتی استان می‌شود که در این حالت توصیه می‌شود که سالمندان و بانوان باردار و گروه‌های حساس از خانه کمتر بیرون بروند.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۲ و چهار درجه بالای صفر است که نسبت به هفته قبل در همین روز هشت درجه گرم‌تر است. برای روز یکشنبه در سمنان آسمان ابری پیش بینی شده اما این ابرها بارشی همراه نخواهند داشت و تنها پایان هفته است که سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی خواهد بود.

در شاهرود هم دمای هوا افزایش یافته است بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۱ و دو درجه بالای صفر اعلام شده و تا اواخر هفته که شاهد بارش برف و باران در این شهرستان باشیم، پدیده جوی قابل ذکر پیش نخواهد آمد جز اینکه در روز یکشنبه شاهد افزایش ابر هستیم. بیشینه و کمینه دمای هوای فردای شاهرود نیز ۱۲ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است

در دامغان هم وضعیت مشابه است و شاهد افزایش دمای هوا هستیم بیشینه و کمینه دمای هوا دیار صد دروازه ۱۲ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده و حتی دمای هوا بیشتر هم خواهد شد. روز دوشنبه دامغان میزبان ابرها خواهد بود اما پدیده خاص جوی در این شهرستان رخ نخواهد داد.

در گرمسار شاهد افزایش دمای هوا و کاهش کیفیت هستیم و آلاینده‌ها در هفته آتی تقریباً هر روز مهمان ریه‌های مردم خواهند بود. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۱۷ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته در همین زمان هشت درجه گرم‌تر است.

در گرمسار روز پنجشنبه هفته آتی بارش باران را خواهیم داشت که کم کم از میزان دمای هوا نیز در این منطقه کاسته می‌شود. مهدیشهری ها هم شاهد افزایش دمای هوا خواهند بود امروز بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان زیبا ۹ و یک درجه بالای صفر اعلام شده و برای فردا این شاخص به ۱۰ و دو درجه بالای صفر افزایش خواهد یافت.

دماسنج‌ها در میامی روی عدد ۱۰ هستند و روند افزایش دمای هوا از دیروز شروع شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان میامی برای امروز ۱۴ و شش درجه بالای صفر اعلام شده و اواخر هفته آتی شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در این شرقی نشین خواهیم بود.