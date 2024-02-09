لوپز: برای اردن احترام قایل هستیم اما می خواهیم قهرمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، مارکز لوپز سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال قطر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار فینال هجدهمین دوره جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: تیم ملی اردن بسیار قدرتمند است، ما برای حریف احترام زیادی قائل هستیم و بازی فینال بسیار سخت خواهد بود. این مسابقه بین دو کشور برادر است، اما همه می‌خواهند برنده شوند و ما با تمام قدرت و اراده رقابت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما جدا از روابط کشورها برای کسب عنوان قهرمانی در فینال رقابت خواهیم کرد، زیرا فوتبال اینگونه است و امیدواریم اردن پیشرفت خود را تکمیل کند اما هدف اول ما قهرمانی است و می‌خواهیم از عنوان دوره قبل خود دفاع کنیم.

سرمربی تیم ملی قطر در ادامه گفت: راه آسانی برای رسیدن به دیدار فینال نبود، بازی اردن را تحت فشار معمولی بازی می‌کنیم و می‌خواهیم از فوتبال لذت ببریم. آرزوی ما این است که فردا با همان روحیه جنگندگی بازی کنیم که جام ملت‌ها را آغاز کردیم.

لوپز در خصوص کمبود زمان آماده سازی برای این دیدار افزود: تنها دو روز پس از بازی نیمه نهایی در فینال جام ملت‌های آسیا به مصاف اردن می‌رویم و مهمترین چیز برای ما این بود که قبل از بازی سختی مقابل اردن ریکاوری کنیم.

وی تصریح کرد: لیستی که انتخاب شد شامل ۲۶ بازیکن بود که همگی مستحق حضور بودند و سعی کردیم در طول مسابقات دقایقی را بین آنها تقسیم کنیم تا با انرژی بالا به فینال برسیم.

سرمربی تیم ملی قطر با اشاره به پیشرفت فوتبال در آسیا عنوان کرد: فوتبال آسیا به طور قابل توجهی در حال پیشرفت است و حضور یک بازیکن حرفه‌ای در بازی فینال مانند یعنی موسی التماری مهاجم تیم ملی اردن بازیکن حرفه‌ای باشگاه مون پلیه فرانسه، گواه این موضوع است.

لوپز افزود: دوره کنونی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ تیم‌های خوبی را شاهد بودیم و همه تیم‌ها نشان دادند که پیشرفت داشته اند و اصلاً مشخص نبود کدام تیم برنده است. فوتبال در آسیا هر روز در حال پیشرفت است و این نسل‌های آینده هستند که توانایی ارائه فوتبال زیبا را دارند.

سرمربی تیم ملی قطر در پاسخ به انتقاداتی که به خاطر عملکردشان در تیم ملی با وجود صعود به فینال می‌شود، گفت: افت سطح طبیعی است و بازیکنان ما ماشین نیستند و این فوتبال است، آنها ممکن است لحظاتی بد باشند و این طبیعی است و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که بهترین عملکرد خودمان را نشان دهیم.