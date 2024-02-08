به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا با برتری ۳ بر ۲ قطر برابر ایران و شکست ۲ بر صفر کره جنوبی مقابل اردن به پایان رسید تا این رقابت‌ها به ایستگاه پایانی خود برسد و تیم‌های اردن و قطر دیدار نهایی را برگزار کنند.

«جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال «فیفا»، در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به این دیدار واکنش نشان داد و نوشت: ۲ روز تاریخی در جام ملت‌های آسیا را شاهد بودیم. اردن برای اولین بار در تاریخ به فینال رسید و قطر هم به عنوان میزبان برای دومین بار متوالی در فینال حضور خواهد داشت.

هر دو تیم می‌توانند به نحوه بازی خود بسیار افتخار کنند، هواداران را سرگرم کنند و نوری به فوتبال آسیا بتابانند.