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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

واکنش اینفانتینو به فینال جام ملت‌های آسیا

واکنش اینفانتینو به فینال جام ملت‌های آسیا

رییس فیفا به صعود دو تیم اردن و قطر به فینال جام ملت‌های آسیا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا با برتری ۳ بر ۲ قطر برابر ایران و شکست ۲ بر صفر کره جنوبی مقابل اردن به پایان رسید تا این رقابت‌ها به ایستگاه پایانی خود برسد و تیم‌های اردن و قطر دیدار نهایی را برگزار کنند.

«جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال «فیفا»، در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به این دیدار واکنش نشان داد و نوشت: ۲ روز تاریخی در جام ملت‌های آسیا را شاهد بودیم. اردن برای اولین بار در تاریخ به فینال رسید و قطر هم به عنوان میزبان برای دومین بار متوالی در فینال حضور خواهد داشت.

هر دو تیم می‌توانند به نحوه بازی خود بسیار افتخار کنند، هواداران را سرگرم کنند و نوری به فوتبال آسیا بتابانند.

کد مطلب 6018416

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    نظرات

    • فرج IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      8 2
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      انگشت اتهام رئیس فیفا بسوی تاج
    • بهنام AE ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      و جنابعالی هم ( رییس فیفا) تا میتونی از عربها رشوه بگیری
      • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
        6 0
        رشوه چی بگیره وقتی داور بدون کوچکترین اشتباه با13دقیقه وقت اضافه....نتونستند کاری بکنند.... ما باید بریم ....
    • روحان آزاد IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      3 1
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      هرجا آشه کچل اینفانتینو فرانسه لعنت بر کشوری که به انتخابات فدراسیون اجازه رأی دادن میده،کوربودید دقیقه ۱۲ یا اون حدودا خطا رو تارمی قرمز داشت.بازی و سوار کردند
    • اصغر IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      5 0
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      این اتحاد اعراب میرسونه ، جام باشگاهها مال عربستان و جام ملت ها مال قطر و.. مشخصا اعراب بدون هدف سرمایه گذاری نمیکنن
    • خالدی IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 5
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      مطمئن باشید قطر از این میزبانی استفاده کرده
    • ایرانی IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 4
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      به گفته خود کارشناسان عرب و برسی گل سوم قطر آفساید بودنش مشخصه

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