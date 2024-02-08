دولت فرانسه هم به مخالفت با پروژه «سوپرلیگ» برخاست

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره یوفا امروز پنجشنبه به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد و وزیر «آموزش ملی، جوانان، ورزش، المپیک و پارالمپیک» این کشور در افتتاحیه این مراسم بیانیه ۲۶ کشور عضو یوفا در مخالفت با پروژه سوپرلیگ را قرائت کرد. پیش از این قرار بود «امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه در این کنگره شرکت کند. اما وزیر او به این رویداد آمد تا به این ترتیب دولت فرانسه هم به جمع مخالفان پروژه سوپرلیگ بپیوندد.

این بیانیه در مخالفت با برگزاری پروژه سوپر لیگ است که قصد دارد جایگزینی برای مسابقات زیرمجموعه فیفا و یوفا باشد و به امضای ۲۶ کشور عضو یوفا به استثنای فدراسیون فوتبال «اسپانیا» رسیده است. مدیران رئال مادرید و بارسلونا دو باشگاه بزرگ اسپانیایی از حامیان و بنیانگذاران پروژه سوپرلیگ هستند.

الکساندر چفرین، رییس یوفا نیز پیامی در این خصوص قرائت کرد و گفت: در حال حاضر مردم تلاش می‌کنند ۷۰ سال تاریخ را زیر پا بگذارند و ادعا می‌کنند که منجی فوتبال هستند، در حالی که در واقعیت تلاش می‌کنند قبرش را بکنند.