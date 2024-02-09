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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

امام جمعه دماوند:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن وانتخابات پتک آهنی بر سر دشمنان است

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن وانتخابات پتک آهنی بر سر دشمنان است

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفند ماه مثل دو پتک آهنین بر سر دشمن بدخواه ملت ایران کوفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی و ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه معظم شعبان اظهار کرد: در این ماه درهای بهشت الهی در این ماه به روی مؤمنین و مومنات باز است تا با انجام نماز، روز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، نیکی به پدر و مادر و بستگان و همسایگان، ایجاد صلح و صفا بین مردم و احسان به فقرا و مساکین وارد بهشت شوند.

وی گفت: مردم و مسئولین فرهنگی باید با کمک هم جشن‌های ماه شعبان را با شکوه و محتوای ارزشی برگزار کنند و در این راه کم کاری نکنند، جامعه ایران به شادی و نشاط احتیاج دارد و ماه معظم شعبان بهترین فرصت برای این کار است و از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توقع داریم با محوریت خانواده و فرزندان، جشن‌های بزرگ ماه شعبان را در شهرها و روستاها برگزار کنند و شادی را در جامعه گسترش دهند.

فتاح دماوندی بیان کرد: فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران و روز خدایی ۲۲ بهمن را تبریک عرض می‌کنم، انقلاب اسلامی در ایران به دست مردم انجام شد و به دست مردم تاکنون حفظ شده و انشاالله تا ظهور حضرت بقیه الله به دست همین مردم و با عنایت الهی حفظ خواهد شد، انقلاب ما مربوط به حزب و گروه خاصی نیست و مال همه مردم ایران است و ملت بزرگ ایران مثل جان خود از آن محافظت می‌کنند و حضور و اراده مردم، به جمهوری اسلامی ایران اقتدار بخشیده است و سلاح ایمان و امید مردم، سلاح قدرتمند و بازدارنده دشمنان از طمع به این آب و خاک است و تبعیت از رهبری، چه در زمان پیامبر مکرم اسلام و چه در زمان فعلی عامل پیروزی در جبهه‌های مختلف بوده و هست.

وی با بیان اینکه انقلاب ما از روز اول دشمنانی داشت و اکنون نیز دشمن دارد و آن آمریکا است که در طول همه این سال‌ها دشمنی خود را کنار نگذاشته است، افزود: شدیدترین مجازات‌ها برای کسانی است که به نحوی ظالمان را تقویت کنند و این روزها مصداق این آیه کشورهای عربی اسلامی حامی اسرائیل است و ️ مردم در کشورهای اسلامی باید دولت‌ها را مجبور کنند که رابطه اقتصادی خود با اسرائیل را قطع کنند و این کمترین کار در حمایت مردم مسلمان غزه در فلسطین است.️

خطیب نماز جمعه دماوند عنوان کرد: از وقتی مردم ایران و جهان جنایات ضد بشری صهیونیست‌ها و آمریکا را می‌بینند به حقانیت کلام امام خمینی و امام خامنه‌ای در مبارزه با اسرائیل پی می‌برند، ️ اگر تاکنون کسی در ستمکاری و پلید بودن آمریکا شک داشت، در این سه ماه گذشته پرده از چهره منافق و ریاکار آنها کنار رفته و ظلم آنها بر همه آشکار شده است. ️

امام جمعه دماوند گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن و اسفند ماه مثل دو پتک آهنین بر سر دشمن بدخواه ملت ایران کوفته خواهد شد و ملت غیور ایران بینی آنها را به خاک خواهند مالید. ️ شرکت در ۲۲ بهمن و شرکت در انتخابات اسفند ماه عبادت است، چون گامی است در تقویت حکومت اسلامی و به کوری چشم دشمنان، جمهوری اسلامی ما هر روز قدرتمندتر می‌شود و ما این عظمت و ابهت را مدیون شهیدان هستیم.

وی با بیان اینکه دقت و سرعت عمل وزارت اطلاعات در حفظ امنیت مردم و مبارزه با عوامل ضد امنیتی ستودنی و اعجاب برانگیز است گفت: ️ معامله‌های امنیتی با کشورهای غیر متخاصم و گرفتن امتیازات و روکردن دست صهیونیست‌ها در جهان، کاری است که از فرزندان عزیز این ملت در وزارت اطلاعات برآمده و دشمن را عصبانی کرده و دستگیری عوامل دشمن در کشورهای دیگر و پهن کردن چتر امنیتی به وسعت جهان نشان از کارآمدی وزارت اطلاعات دارد. ️ مردم همواره به نهادهای امنیتی کمک کرده‌اند. چون امنیت را از همه چیز مهم‌تر می‌دانند و باید این همکاری ادامه داشته باشد. ️ هر ایرانی می‌تواند یک عضو مفید و همکار خوب برای وزارت اطلاعات باشد و در تأمین امنیت ملت ایران مشارکت داشته باشد.

کد مطلب 6019161

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