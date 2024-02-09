به گزارش خبرگزاری مهر، دومیننشست ادبی «عصر آدینه» با یادی از فروغ فرخزاد جمعه ۲۷ بهمن همزمان با چهل و هفتمین سال درگذشت اینشاعر در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در نشستهای ادبی «عصر آدینه» علاوه بر بررسی و تحلیل مسایل روز و رویدادهای ادبی توسط مهمانان ویژه، حاضران در جلسه به شعرخوانی میپردازند و اشعار آنها توسط مهمانان نقد و تحلیل میشود. معرفی کتابهای روز عرصه ادبیات و فرهنگ از دیگر بخشهای این سلسله نشستهای ماهیانه است.
سعید بیابانکی (شاعر و نویسنده) میزبان و بابک نبی (نویسنده) دبیر دومیننشست عصر آدینه هستند. حسنا محمدزاده، سید عباس سجادی و مهدی خاکی فیروز هم مهمانان اینبرنامهاند.
ایننشست روز جمعه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۶ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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