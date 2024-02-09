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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

جمعه ۲۷ بهمن؛

دومین نشست ادبی «عصر آدینه» در خانه هنرمندان برگزار می‌شود

دومین نشست ادبی «عصر آدینه» در خانه هنرمندان برگزار می‌شود

دومین نشست ادبی «عصر آدینه» با یادی از فروغ فرخزاد جمعه ۲۷ بهمن همزمان با چهل و هفتمین سال درگذشت این‌شاعر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین‌نشست ادبی «عصر آدینه» با یادی از فروغ فرخزاد جمعه ۲۷ بهمن همزمان با چهل و هفتمین سال درگذشت این‌شاعر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در نشست‌های ادبی «عصر آدینه» علاوه بر بررسی و تحلیل مسایل روز و رویدادهای ادبی توسط مهمانان ویژه، حاضران در جلسه به شعرخوانی می‌پردازند و اشعار آنها توسط مهمانان نقد و تحلیل می‌شود. معرفی کتاب‌های روز عرصه ادبیات و فرهنگ از دیگر بخش‌های این سلسله نشست‌های ماهیانه است.

سعید بیابانکی (شاعر و نویسنده) میزبان و بابک نبی (نویسنده) دبیر دومین‌نشست عصر آدینه هستند. حسنا محمدزاده، سید عباس سجادی و مهدی خاکی فیروز هم مهمانان این‌برنامه‌اند.

این‌نشست روز جمعه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۶ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6019259

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