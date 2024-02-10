انتقاد از طولانی شدن اجرای پروژه آزادراه مراغه- هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی جمعهشب در شورای اداری مراغه گفت: من از مردم مراغه و هشترود بهخاطر طولانیشدن اجرای طرح آزادراه مراغه - هشترود عذرخواهی میکنم.
رحمتی افزود: اکنون ۲۹ کیلومتر از این آزادراه مراحل نهایی عملیات اجرایی را طی میکند و تعیین ورودی و خروجی، آسفالت سه ونیم کیلومتر از مسیر و تأمین نیوجرسی برای بهرهبرداری از این ۲۹ کیلومتر ضروری است.
وی همچنین با اشاره به اینکه گفته میشود پل غیرهمسطح «تازهکند» کیفیت لازم را ندارد، اضافه کرد: اگر کارشناسان پایینبودن کیفیت آن را تأیید کنند، بازرسی استانداری با عوامل آن برخورد خواهد کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین خطاب به مدیرکل راهآهن شمال غرب کشور نیز گفت: اگر مشکل حذف قطارهای مبدأ مراغه حل نشود، به یک چالش تبدیل خواهد شد و باید برای آن راهکار ارائه شود.
رحمتی این را هم بیان کرد که سفرهای شهرستانی باهدف نظارت ستادی انجام میشود و اولویت آن مطرحشدن مسائل و مشکلات و شناسایی راهکارها برای بسیج امکانات جهت حل آنهاست.
وی با بیان اینکه تشکیل جلسات حل مسئله در تمام شهرستانهای استان در دستور کار قرار دارد، افزود: راه نرفته همچنان بسیار است و وقتی در میان مردم حضور مییابیم، متوجه میشویم که مردم انتظار بیشتری دارند.
وی با اشاره سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت بهعنوان چهار رکن انتخابات از نگاه رهبر معظم انقلاب افزود: مسئولان در یک حکومت دینی و ارزشی باید سعهصدر داشته باشند و تکریم اربابرجوع را در اولویت قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه کارگزاران دولتی در انتخابات ۱۱ اسفندماه حق سوگیری ندارند، بیان کرد: هر مسئولی که زیر بیرق سلیقههای سیاسی قرار گیرد و با جانبداری، جایگاه دولت را خدشهدار کند، شرعی و قانونی مدیون خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه امنیت انتخابات هم بسیار مهم است، اظهار کرد: دشمنان تمامقد وارد عرصه شدهاند و به هر توطئهای روی میآورند تا امنیت فیزیکی و روانی جامعه را خدشهدار کنند.
وی با بیان اینکه مردم از مسئولان مصداق انتظار دارند نه مفهوم، افزود: به همین دلیل انتصابات دولت مردمی بر اساس ارزیابی عملکرد صورتگرفته و در این زمینه بر اساس شاخصها و رضایتمندی مردم تصمیمگیری میشود.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: مدیر باید کارآمد، کاردان، متخصص و متعهد، و مهمتر از همه دغدغهمند باشد، چرا که ایام مثل ابر بهاری رد میشود و باید از فرصت مسئولیت برای خدمترسانی استفاده شود.
رحمتی با تأکید بر اینکه کار نشد ندارد، گفت: هدف رضایت مردم است و اگر رضایت مردم جلب نشود، در دنیا و آخرت مدیون خواهیم بود.
سرعت خدمترسانی پایین است
استاندار آذربایجان شرقی سرعت خدمترسانی در استان را پایین توصیف کرد و گفت: لازمه سرعت گرفتن خدمترسانی، تسلط مدیران بر مسائل و راهکارهای حل آن است و از خرد جمعی هم باید بهره گرفته شود.
رحمتی افزود: از سوی دیگر کل اعتبارات عمرانی استان کمتر از ۳۰ هزار میلیارد ریال است در حالی برای تکمیل برخی از طرحهای نیمهتمام از جمله آزادراه مراغه - هشترود اعتبارات فراتری نیاز است و بر همین اساس باید از ظرفیت بخش خصوصی بهرهبرداری شود.
وی بهرهگیری از روشهای تأمین مالی را مورد تأکید قرارداد و افزود: باید خودمان را به آبوآتش بزنیم تا بتوانیم یک طرح را تکمیل کنیم و اگر قرار باشد اعتبار را دولت اختصاص دهد، مسئولان چه نقشی در این زمینه دارند؟ و اینجاست که پای مدیران باتدبیر و خلاق به میان باز میشود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید از تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی استفاده شود و نسخه نجات از رخوتی که در مجموعه دولتی وجود دارد، خلاقیت و نوآوری است.
رحمتی با بیان اینکه برخی از طرحها همچون ورزشگاه مراغه از بدیهیترین امکانات و تجهیزات محروم بوده و همچنان بلااستفاده است، اضافه کرد: ناترازی موجود باید با بسیج تمام امکانات و نیروها رفع شود.
مصوبههای شورای اداری مراغه
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ورزشگاه پنج هزار نفری مراغه فاقد انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز است، بیان کرد: آب و برق این ورزشگاه از محل طرح ۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن تأمین میشود و علاوهبرآن، فرماندار مراغه جلسهای برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت تکمیل این ورزشگاه تشکیل خواهد داد.
رحمتی بر رفع مشکلات پیشروی طرح ۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در منطقه پهرآباد تأکید کرد و افزود: ظرف ۷۲ ساعت آینده اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تراز، کد و نقشه جامع را بهصورت رسمی ابلاغ میکند.
وی ادامه داد: فرمانداری و شهرداری مراغه هم برای انتقال آب و برق به این مساکن مأمور میشوند تا این طرح آماده افتتاح معطل نماند و دراسرعوقت به مردم واگذار شود.
وی این را هم بیان کرد که خیابان ۱۸ متری در طرح جامع باید از بنبست خارج شود و زمینهای دانشگاه آزاد اسلامی با انعقاد یک تفاهمنامه به این طرح اختصاص یابد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین خطاب به مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: طرح اوحدی مراغه بهخاطر تملک سه باب ساختمان بلاتکلیف است درحالیکه اجرای آن برای توسعه گردشگری مراغه و حفظ تاریخ ایران کمک میکند.
رحمتی افزود: ظرف یک ماه آینده نقشه راه تکمیل این طرح باید آماده شود و ازآنجاییکه وزیر میراثفرهنگی نیز نسبت به اجرای آن دستور لازم را صادر کرده است، اقدام عملی باید برای تکمیل این طرح آغاز شود.
نظر شما