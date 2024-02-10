رشد ۱۳۷۶ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد ۱۳۷۶ واحدی مواجه شده است، ارزش معاملات خرد عدد ۸۱۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۴۳۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۴۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم ۱۴۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۸۰ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۲۷ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۱۷ میلیارد تومان قرار دارد.