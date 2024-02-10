به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری رییس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در نشست خبری امروز شنبه در خصوص اعلام برنامه‌های مراسم ۲۲ بهمن، گفت: ضمن تبریک ایام دهه فجر امیدوارم فردا نقطه آغاز مجددی برای تلاش شکوهمند دستگاه‌ها برای خدمت به مردم عزیزمان باشد.

وی‌افزود: آنچه مقدورات و امکانات ما بود را برای حضور عظیم مردم ایران فراهم کردیم. ملت بزرگ ایران هم که سبک زندگی آنها رسم الخط آزادگان، مسلمانان و گروه‌های محور مقاومت در منطقه است، از آنچنان عظمتی برخورد دار هستند که اگر مسؤولین خود را به پای قدم‌های آنان بیاندازند، می‌توان گفت نیز اتفاقی نیفتاده است.

قنبری تاکید کرد: فردا ملاحظه خواهید کرد که در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حماسه‌ای خلق خواهد شد که این امر مربوط به خودش است. اگر ما قصوری داشتیم از پیشگاه ملت ایران عذر خواهی می‌کنیم.

رییس ستاد مرکزی دهه فجر تصریح کرد: برنامه‌های امسال را ۱۲ بهمن از حرم امام خمینی (ره) شروع کردیم و در تمام استان‌ها و شهرها و بخش زیادی از روستاهای کشور، مردم جشن‌های گرامیداشت را برگزار کردند و امشب هم به مناسب اربعین شهدای کرمان، در سراسر کشور مجالس تکریم مقام شهدا برگزار می‌شود. از سویی مطابق سنت معمول مراسم نور افشانی و گلبانگ تکبیر در پشت بام خانه‌ها در ساعت ۹ شب را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: فردا که روز ۲۲ بهمن است در ۱۴۰۰ بخش و شهرستان و بالغ بر ۳۵ هزار روستای کشور مراسم راهپیمایی دهه فجر را برگزار خواهیم کرد.

قنبری اذعان کرد: در تهران مراسم از ساعت ۹:۳۰ از میسرهای ۱۲ گانه و مسیر اختصاصی شهید آرمان علی وردی به شکل راهپیمایی آغاز خواهد شد.

قنبری گفت: ناوگان حمل نقل عمومی از ساعت ۶ صبح در همه مسیرهای منتهی با مسیر راهپیمایی به صورت رایگان ارائه خدمت خواهد داشت. همچنین ۲ هزار ۵۰۰ غرفه در حوزه مختلف خدماتی و ایستگاه سلامت برای سالمندان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مراسم رسمی از ساعت ۱۰ صبح با تلاوت قرآن و چتربازهای نیروهای مسلح و گلباران آغاز شده و با سخنرانی رییس جمهور و قرائت قطعنامه پایان می‌یابد.

رییس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: مراسم دهه فجر در بیش از ۷۰ کشور از ۱۴۰ نقطه دنیا برگزار می‌شود و ۷ هزار و ۳۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی این مراسم را پوشش خواهند داد.

وی ادامه داد: ساعت ۱۱:۲۲ دقیقه در سراسر ایران بزرگ‌ترین همخوانی سرود جمهوری اسلامی که می‌تواند بزرگ‌ترین همخوانی سرود در جهان باشد را خواهیم داشت.

رییس ستاد دهه فجر گفت: همه تلاش ما بر اساس امکانات و مقدرات است. هر چند ملت ایران شایسته و فاخر هستند و بر پایه فرهنگ شهادت و تمدن ایرانی هر وصفی حتی تملق هم به پای شایستگی آنها نمی‌رسد.

قنبری افزود: تقریباً هر آنچه که در فضای حقیقی دنبال می‌کنیم، معتقدیم باید در فضای مجازی هم تداوم پیدا کند.

قنبری با اشاره به اهمیت تکریم خانواده شهدا گفت: تکریم خانواده شهدا در قالب مهمانی شهدا و سر کشی به آنان با مشخص شدن دستگاه‌های متولی برای آنها در نظر گرفته شده است، اما تکریم واقعی خاندان شاهد یعنی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ایستادن پای آرمان‌های خانواده شهدا است.

رییس کمیته دهه فجر تاکید کرد: برخی به غلط می‌گویند راهپیمایی ۲۲ بهمن چون دستگاه‌های دولتی برای اجرای بهتر و با شکوه تر آن وظایفی را بر عهده می‌گیرند، حکومتی است در حالی که این حرف غلط ترین حرف عالم است زیرا در دفاع مقدس مردمی‌ترین جنگ را شاهد بودیم و مهم‌ترین پیامد مردمی انقلاب، حتماً دفاع مقدس بود. ما شاهد بودیم سفره‌ها، امکانات و پاره‌های تن مردم در خدمت دفاع و جنگ بود ولی آیا حضور مردم در جنگ باید مانع انجام وظیفه بخش‌های دولتی از جمله نیروهای مسلح شود؟

قنبری ادامه داد: مردم صاحب ۲۲ بهمن هستند و اگر مسئولین سرتاپای آنان را طلا بگیرند، کاری نکرده‌اند. سازمان‌ها، دستگاه‌های قانون گذاری و قوا همه نماینده و فرزند مردم هستند اما اینگونه نیست بقیه کارهای کشور تعطیل شود.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی کاری هم نکنند، مردم با غیرت و تعصب از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

وی‌با اشاره به انتخابات پیش روی در ۱۱ اسفند، گفت: دعوت به انتخابات برای این است که مجلس دایر باشد چون این خواست مردم است و مجلس هویت جدا از ملت ندارد. از سویی دولت و همه ارکان کشور مردمی بوده و نوکر مردم هستند و مطالبه مردم هم همین است.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی (منطقه ۷)

مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت اله سعیدی، میدان آزادی (منطقه ۱۷)

مسیر شماره ۳: مسجد امام هادی (ع)، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت اله سعیدی، میدان آزادی (منطقه ۱۸)

مسیر شماره ۴: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی، (منطقه ۱۱)

مسیر شماره ۵: مسجد الجواد (ع)، میدان هفتم تیر، خیابان مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی (منطقه ۶)

مسیر شماره ۶: مسجد حضرت امیر (ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی (منطقه ۶)

مسیر شماره ۷: مسجد المهدی (عج)، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی (منطقه ۲).

مسیر شماره ۸: مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی (منطقه ۱۷)

مسیر شماره ۹: مسجد امام سجاد (ع)، خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی (منطقه ۵)

مسیر شماره ۱۰: مسجد قمر بنی هاشم (ع)، خیابان شهید بختیاری، بزرگراه سعیدی، میدان آزادی (منطقه ۹)

مسیر شماره ۱۱: مسجد جامع رسول اکرم (ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشگری، میدان آزادی

مسیر شماره ۱۲: مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان بزرگ آزادی

مسیر ویژه: مسجد امام خمینی (ره) - میدان شهید آرمان علی وردی -بلوار شهید نفیسی – بزرگراه لشگری - میدان آزادی