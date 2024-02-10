امضای قراردادهای فناورانه به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد گلستان رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهمنظور تأمین نیازهای فناورانه، راهبردی و تحریمی، سطح ارتباطات علمی و مالی خود را با شرکتها و مؤسسههای دانشبنیان افزایش داده است، اظهار کرد: این شرکت در دومین رویداد پتروتک بهعنوان شرکت برتر صنعت نفت در اجرای قانون تولید بار اول معرفی شد که این نشان از اهمیت و جایگاه شرکتهای دانشبنیان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دارد.
وی ادامه داد: طراحی، ساخت داخل و ارائه خدمات «پلاگ متورمشونده» قابل نصب و برداشت در محدوده سایزهای ۱.۶۹ تا ۳ اینچ یکی از قراردادهای بار اول در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با توجه به قابلیت انبساط بالا، امکان انجام عملیات انتخابی، تعمیر و ایمنسازی چاه بدون صرف هزینههای زیاد جهت بیرون کشیدن رشته تکمیلی را فراهم میسازد. پلاگ متورمشونده توسط از طریق لوله مغزی سیار با هدف قطع موقت جریان و ارتباط لایهها در چاههای جداره پوش به درون چاه رانده و پس از نصب در عمق مناسب، عملیات انتخابی مورد نظر (اسیدکاری، تزریق ژل، چاه آزمایی و…) روی چاه انجام و در صورت نیاز دوباره دستگاه لوله مغزی سیار یا وایرلاین با پلاگ درگیر شده و پس از جداسازی از چاه خارج و بازیابی میشود.
افزایش ۱۵ هزار بشکهای تولید روزانه نفت
رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: فاز نخست این پروژه، با نصب و راهاندازی یک مجموعه پمپ چندفازی که منجر به افزایش تولید ۵ هزار بشکه در روز میشود، انجام شده است و با نصب و راهاندازی هر چهار مجموعه پمپ، نگهداشت و افزایش تولید با احیا و راهاندازی چاههای کمفشار مرحله دومی بنگستانی با درصد گاز تولیدی بالا، مقدار ۱۵ هزار بشکه در روز را در پی خواهد داشت.
گلستانباغ درباره دیگر قرارداد تولید بار اول با موضوع ساخت و ارائه خدمات سامانه سیار جریانسنج چندفازی مبتنی بر مکانیسم GLCC اظهار کرد: جریانسنج چندفازی وسیلهای برای اندازهگیری مقدار جریان فازهای تشکیلدهنده سیال تولیدی چاه است که با نصب این وسیله در مسیر انشعابی از خط اصلی مقدار آب، گاز و نفت بهصورت لحظهای اندازهگیری میشود. در سالهای اخیر استفاده از جریانسنجهای چندفازی (MPFM) بهصورت قابل توجهی در صنعت نفت و گاز در سطح دنیا رو به گسترش است. سامانه سیار جریانسنج چندفازی مبتنی بر سازوکار (GLCC) با توجه به فناوریهای موجود و استفاده از مکانیسم GLCC که بهواسطه تفکیک و اندازهگیری همزمان دبی سه فاز آب، نفت و گاز جریانسنجی سه فازی را بهصورت برخط انجام میدهد، گزینهای بهینه و با صرفه اقتصادی قابل قبول برای انجام جریانسنجی چندفازی است که قرارداد طراحی، ساخت و ارائه خدمات این سامانه در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرایی شده است.
وی افزود: طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی (GIS) نقشهبرداری روی بستر (Geobox) یکی دیگر از قراردادهای ساخت بار اول شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است؛ ژئوباکس نخستین GIS کشور است که بر مبنای فناوری رایانش ابری ساخته شده و با ارائه یک زیرساخت بینالمللی، مدرن و استاندارد و در عین حال امن و کارآمد به همه کاربران خود اعم از سازمانها، کسبوکارها و اشخاص در مدیریت دادههای مکانمحور کمک میکند. ژئوباکس در واقع یک زیرساخت مکانی ابری (PaaS) است که از یک سو دادههای مکانمحور را میزبانی و از سوی دیگر امکان انتشار و به اشتراکگذاری آنها را بهصورت انواع ژئوسرویس که شامل سرویسهای دادهای، سرویسهای نقشهای و سرویسهای پردازشی است فراهم میکند.
کاربرد متنوع گاز نیتروژن در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز
رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: گاز نیتروژن در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز کاربردهای متنوعی دارد که میتوان از ابعاد تزریق در مخازن نفت برای فشار افزایی یا افزایش ضریب بازیافت تا استفاده در عملیات مختلف چاههای نفت و گاز از جمله عملیات تمیزسازی و زندهسازی چاههای نفت و گاز اشاره کرد، از سوی دیگر تزریق نیتروژن بهعنوان یکی از روشهای EOR در سالهای اخیر کاربرد زیادی داشته است، بهطوری که این گاز بهعنوان جانشین مناسب برای گاز طبیعی و گاز دی اکسید کربن (CO2) از نظر اقتصادی و قابلیت دسترسی معرفی شده است.
گلستانباغ تصریح کرد: تزریق نیتروژن با اهدافی مانند جابهجایی غیر امتزاجی، جابهجایی امتزاجی، تزریق با هدف تثبیت فشار و یا فشارافزایی، بالا بردن راندمان جابهجایی ثقلی به همراه تزریق گاز دیاکسید کربن در برداشت ثالثیه هم قابل استفاده است. تأمین نیتروژن برای این فرآیندها بهصورت خرید نیتروژن مایع و حمل به محل چاه و استفاده از دستگاههای تولید نیتروژن در محل چاه قابل انجام است و از آنجایی که بسیاری از چاههای نفت و گاز در مناطقی دور از مناطق صنعتی قرار دارند، تأمین نیتروژن مایع بهصورت پایدار برای آنها سخت و هزینهبر خواهد بود و از سوی دیگر نگهداری نیتروژن مایع در مخازن حمل برای طولانیمدت ممکن نیست و این موضوع منجر به هدرروی بخش قابل توجهی از نیتروژن خریداریشده بهویژه در فصول گرم سال میشود.
وی ادامه داد: امروزه استفاده از سامانههای تولید در محل گاز نیتروژن بهدلیل قابل حمل بودن و هزینههای عملیاتی پایین (جداسازی و خالص نیتروژن از هوا) بهخصوص برای عملیات چاههای دوردست و عملیات طولانیمدت رو به افزایش است، از این رو قرارداد طراحی، ساخت و ارائه خدمات سامانه سیار تولید و تزریق نیتروژن با خلوص بالا برای استفاده در عملیاتهای مختلف چاههای نفت و گاز (Mobile Nitrogen Generator) در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا شده است.
