به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا دانشی امروز (چهارشنبه، ۱۸ آبان‌ماه) در دومین روز از نخستین کنفرانس ملی افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با اشاره به اینکه مناطق نفت‌خیز جنوب متولی تولید حدود ۸۰ درصد نفت و ۱۶ درصد گاز کشور است، اظهار کرد: گستره فعالیت ما در پنج شرکت زیرمجموعه در گستره جغرافیایی ۴۰۰ هزار کیلومترمربع در هفت استان کشور است.

وی به ۲۲۲ تأسیسات عظیم مناطق نفت‌خیز جنوب اشاره کرد و افزود: این شرکت حدود ۴۸ واحد بهره‌برداری، ۲۲ واحد نمک‌زدایی، ۱۷ کارخانه گاز مایع، ۳۰ هزار کیلومتر خطوط نفت و گاز، ۳۹ ایستگاه جمع‌آوری، ۱۱ ایستگاه تزریق گاز، ۳ تلمبه‌خانه و حدود ۳۳۰۰ چاه دارد که بیش از ۲۵۰۰ حلقه آن تولیدی است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: ۳۰۸ عملیات تعمیری و توسعه با دکل اصلی، حدود ۲۹۰۰ عملیات لوله مغزی سیار، ۸۷۷ عملیات اسیدکاری گسترده و تزریق‌پذیری، نزدیک ۱۱۵۰۰ آزمایش چاه‌ها از اهم فعالیت‌های چاه‌محور طی پنج سال گذشته است که به افزایش و نگهداشت توان تولید حدود یک میلیون و ۷۵۴ هزار بشکه منجر شده است.

دانشی درباره برنامه پنج سال آینده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: فعالیت در ۲۵۴ حلقه چاه توسعه‌ای و تعمیر ۵۴۶ چاه موجود و در مجموع فعالیت در ۸۰۲ حلقه چاه و ۴۶۰۰ عملیات تعمیری در چاه‌ها را در این برنامه انجام خواهیم داد.

وی افزود: از رهگذر این فعالیت‌ها حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه را به‌دست خواهیم آورد که از این مقدار ۳۴۷ هزار بشکه توان روزانه تولید ما را ارتقا می‌دهد. هدف‌گذاری ما برای پنج سال آینده رسیدن تولید به حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه است.

برنامه‌ریزی برای ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد با دانش‌بنیان‌ها

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه ۲۰۰ چالش را احصا و در هشت سرفصل اساسی دسته‌بندی کرده‌ایم، تصریح کرد: افت فشار تحتانی، افت فشار سرچاهی، تولید آب و گاز اضافی، یکپارچگی چاه، نفوذ آسفالتین، سیمان‌کاری نامناسب، هرزروی گل حفاری و تولید ماسه مسائل چالشی و اساسی هستند که در این هشت سرفصل مدنظر است.

دانشی درباره معرفی منابع مختلف رفع چالش‌ها اظهار کرد: ارتباط با مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های برتر کشور را به‌صورت ویژه برقرار و نیازهای فناورانه را اعلام کرده‌ایم.

وی با اشاره به قراردادهای بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: این شرکت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد در این زمینه برای امسال برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه باید به مقوله شیمی معدنی نفت بیشتر توجه شود، گفت: برای بعضی مواد معدنی خاص که به‌صورت فراوان در نفت وجود دارد کار خاصی انجام نشده است، هم‌اکنون تازه‌ترین مقاله‌های جهان در این زمینه بر این اعتقادند که ۷ هزار محصول از نفت می‌توان گرفت، اما از آن غفلت کرده‌ایم.

دانشی با تأکید بر اینکه باید مراکز پژوهشی درباره مواد معدنی نفت بیشتر کار کنند، افزود: باید زنجیره ارزش و اقتصاد در همه فعالیت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد، همچنین باید تلاش مجاهدانه در علم (علم صنعت نفت) ایجاد کنیم، زیرا هر کجا مدیریت علمی را اعمال کردیم موفق شدیم، از این رو در صنعت نفت نیز باید همین اتفاق بیفتد.

وی عنوان کرد: در پتروشیمی و نفت خام‌فروشی داریم، از این رو مراکز علمی می‌توانند برای توقف این خام‌فروشی وارد عمل شوند و حتی بازار کسب‌وکار ایجاد کنند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: از دانشگاه‌های کشور می‌خواهیم درباره پژوهش در صنعت نفت وارد میدان شوند، در صورتی که مدیریت بر دانش ارتقا یابد به‌طور حتم نتیجه خواهیم گرفت.

دانشی اظهار کرد: اگر به روش‌هایی دست یابیم که دانش فنی را با فناوری خودمان ایجاد کنیم بی‌شک تحریم‌ها شکسته خواهد شد.

در بحث دانش و فناوری مرز نشناسیم

وی با تأکید بر اینکه چرا ما به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت فکر نمی‌کنیم، گفت: بر رسیدن به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده و سود بیشتر برای کشور باید در بحث دانش و فناوری مرز نشناسیم، البته باید از فناوری خارجی در این زمینه استفاده کنیم، اما فراموش نکنیم که باید شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز برای استفاده از این فناوری‌های خارجی آزاد باشند و هیچ محدودیت و اجباری برای نوع فناوری به‌کاررفته در کار نباشد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه نفت خام یک ماده آلی است اما مواد معدنی خاص و با ارزش نیز در آن وجود دارد، گفت: هم‌اکنون در دنیا بیش از ۷ هزار محصول مختلف از نفت خام تهیه می‌شود. امروزه حتی از آب همراه نفت که ما به‌عنوان یک مشکل به آن نگاه می‌کنیم در کشورهای پیشرفته به‌عنوان یک ثروت نگاه و مواد معدنی استخراج می‌شود، این در حالی است که هم‌اکنون روزانه ۱۹۲ هزار بشکه آب همراه نفت زائد حاوی مواد معدنی در مناطق نفت‌خیز جنوب تولید می‌شود که از آن هیچ‌گونه استفاده‌ای نمی‌کنیم و حتی برای ما مشکل‌زاست، این در حالی است که در جای دیگر کشور چاه‌های آب با هدف استخراج مواد معدنی حفاری می‌شود.

دانشی ادامه داد: متأسفانه تاکنون در زمینه شناسنامه‌دار کردن انواع نفت خام در میدان‌های مختلف کشور نیز کار چندانی انجام نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: امروزه در کشور در صنعت موشک‌سازی مدیریت دانش سبب ایجاد پیشرفت‌هایی خیره‌کننده شده است که ما نیز در صنعت نفت باید از این مدیریت دانش الگوبرداری کنیم، از این رو باید تلاش شود با استفاده از فعالیت‌های دانش‌بنیان بازار کسب‌وکار در این صنعت احیا شود.

دانشی اظهار کرد: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب این آمادگی را دارد تا از پروپوزال‌هایی که همه ابعاد فنی و اقتصادی در آن دیده شده است حمایت همه‌جانبه کند، از این رو از بخش پژوهش این شرکت می‌خواهم از این پس با دانشگاه‌های کشور در این زمینه ارتباط بیشتر بگیرد تا بتوانیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت را روز به روز بیشتر کنیم.