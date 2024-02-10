به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علیرضا زراسوندی در سومین کنفرانس بینالمللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، از راهاندازی پارک علم و فناوری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فناوری نام برد.
وی افزود: احداث این پارک بزرگترین پروژه فناوری در کشور است که مجوز شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرده و در مساحتی بالغ بر ۴۴ هکتار تأسیس شده است و تلاش خواهیم کرد در هفته نخست اسفندماه امسال با حضور ۲۰۰ شرکت افتتاح شود.
مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از برگزار کنندگان سومین کنفرانس بینالمللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، گفت: گروه مواد دانشگاه شهید چمران اهواز که به عنوان متولی برگزاری این کنفرانس، یکی از گروههای باسابقه در این دانشگاه است، در گذشته نیز میزبان برگزاری همایشهای مهمی در سطح ملی و بینالمللی بوده است.
زراسوندی، ادامه داد: وزارت علوم در حوزه فناوری و نوآوری ماموریتهایی را ترسیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که شامل «خلق فناوری و توسعه نوآوری»، «توسعه جریان اقتصادی و دانشبنیان»، «ترویج و گسترش تفکر فناورانه» و «مدیریت و راهبری زیرساختها» است.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، تصریح کرد: در حال حاضر ۵۴ پارک علم و فناوری مصوب استانی، دانشگاهی و دستگاهی (با ایجاد اشتغال برای ۱۱۳ هزار و ۹۹۸ نفر)، ۲۷۹ مرکز رشد واحدهای فناور، ۹ هزار و ۵۰۳ شرکت دانشبنیان (دو هزار و ۱۶۶ شرکت در پارکها مستقر هستند) و چهار پردیس فناوری و نوآوری در کشور فعالیت دارند.
مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: به زودی پردیس فناوری و نوآوری دانشگاه شهید چمران اهواز نیز مجوزهای لازم از شورای گسترش را دریافت خواهد کرد.
در ابتدای این کنفرانس پیام زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی علیمحمد آخوندعلی، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، قرائت شد.
