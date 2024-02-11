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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

مهر گزارش می دهد؛

چند پلان از جشن انقلاب در مازندران/ رقبای انتخاباتی در صف ملت

چند پلان از جشن انقلاب در مازندران/ رقبای انتخاباتی در صف ملت

ساری- ساعت به وقت ۹ صبح بود و از دقایقی قبل خانواده های زیادی خود را به این میدان تاریخی در استان مازندران رساندند تا در همایشی باشکوه حضور رسانند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همه دعوت بودند از پیر و جوان تا گروه‌های مختلف سیاسی و حتی آن‌هایی که تا حدودی زاویه و نقد داشتند، آرام آرام خود را به ایستگاه ساعت می‌رسانند تا با یک رمز، حضورشان را ثبت کنند.

تکبیر الله اکبر که طنین انداز می‌شود، جمعیت منجسم می‌شود و در کنار هم و صف‌ها قرار می‌گیرند و به یاد شهیدانی که جایشان در بهار آزادی خالی است، نوای تکبیر الله اکبر سر می‌دهند. قرص و محکم و با مشت‌های محکم شعار می‌دهند «ای رهبر آزاده، مازندران آماده» و با لبیک یا خامنه ای، بیعتشان را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌کنند.

پلان اول، میدان ساعت

دانش آموزان و نوجوانان پیشاهنگ صف راهپیمایی هستند و پارچه نوشته‌ها و بنرهایی را در دست دارند که روی آن شعارهایی با مضامین دهه فجر نوشته شده است. راهپیمایی مردم ساری به وقت ساعت و رأس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع می‌شود.

همگی یک هدف و آرمان مشترک دارند و به سوی مسیری مشخص گام بر می‌دارند، آماده‌اند تا در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کنند و با مشت‌های گره کرده و فریاد رسا، شعار مرگ بر اسرائیل را سر می‌دهند و منشأ هر جنایتی را آمریکا و اسرائیل عنوان می‌کنند.

دختران و پسران نوجوان به همراه خانواده و همکلاسی‌هایشان به این جشن آماده‌اند تا تمرین حضور کنند و به قول محدثه ۱۴ ساله و دانش آموز، امروز تولدی برای همه ما ایرانیان محسوب می‌شود.

چند پلان از جشن انقلاب در مازندران/ رقبای انتخاباتی در صف ملت

وی که به همراه خانواده و همکلاسی خود در این راهپیمایی شرکت کرده است، می‌گوید: این میهن و کشور متعلق به همه ما است و جان‌های زیادی برای تعالی و پیشرفت آن اهدا شده است.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در راهپیمایی سبب دلسردی دشمنان می‌شود، گفت: مشق امروز ما دانش آموزان این است که حضور باشکوهی در راهپیمایی داشته باشیم و آمدیم تا بگوییم جانمان فدای ایران باد.

در گوشه و کنار استان پهناور مازندران صحنه‌های درخشان و ماندگاری از حضور مردم در حال خلق شدن است و این حماسه باشکوه، نوید حماسه ماندگار دیگری را در ۱۱ اسفند و پای صندوق‌های رأی می‌دهد.

پلان دوم: بابل

در بابل جوانی کفن پوش در جمع راهپیمایان دیده می‌شود و روی آن مجازات غارتگران بیت المال نوشته شده است و می‌گوید: به عنوان یک جوان انقلابی و ایرانی وظیفه دارم در راه وطن و دین با کسانی که می‌خواهند نظام مقدس و دین اسلامی را از بین برند مقابله کنم.

جوانی دیگر که تازه محاسن روی صورتش سبز شده در پاسخ به دلیل حضورش در راهپیمایی، قاطع و محکم می‌گوید برای حفظ آرمان‌ها، زنده نگه داشته و عقاید و ارزش‌ها حضور پیدا کردیم و تا پای جان در این راه می‌مانیم.

دختربچه با لهجه شیرین کودکانه حضور در راهپیمایی را وظیفه خود می‌داند و جشن پیروزی انقلاب سال‌های سال ادامه می‌یابد تا پرچم به دست صاحب اصلی آن حضرت امام زمان (عج) برسد.

چند پلان از جشن انقلاب در مازندران/ رقبای انتخاباتی در صف ملت

این فصل با حضور همه اقشار مردم در راهپیمایی خواندنی‌تر شده است و این حماسه با شرکت باشکوه مردم دیار علویان در جای جای این سرزمین پرگهر در حال نقش بستن است.

پلان سوم - غرب مازندران: رقبای انتخاباتی در کنار مردم

امروز و در جمع راهپیمایان اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی هم دیده می‌شوند چه داوطلبان تأیید و یا حتی رد صلاحیت شده. حضور رقبای انتخاباتی دوشادوش یکدیگر از صحنه‌های ماندگار جشن چهل و پنجم انقلاب است. دو داوطلب انتخابات مجلس که در یکی از شهرهای غربی مازندران و در کنار یکدیگر شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می‌دادند، عنوان کردند: امروز صحنه رفاقت و همدلی همه ملت ایران به ویژه نامزدهای انتخابات است زیرا همگی دارای آرمان و هدفی مشترک هستیم.

به گفته آنان، این حضور باشکوه ملت، قطعاً حماسه باشکوه‌تری را انتخابات ۱۱ اسفند نوید می‌دهد و دشمن از این حماسه واهمه دارد.

هرچه به ظهر نزدیک می‌شود بر شمار مردم در مناطق مختلف استان مازندران و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزوده می‌شود. آنان آمدند تا میثاقی دوباره با شهیدان و آرمان‌های نظام مقدس اسلامی داشته باشند و برای وطن، سرود همدلی سر دهند.

کد مطلب 6020697

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    نظرات

    • DE ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
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      پاسخ
      بجای " پلان" لطفا از کلمه "برنامه" کلمه فارسی استفاده بفرمائید. ترویج زبان فارسی بجای ترویج زبان انگلیسی در رسانه ملی.

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