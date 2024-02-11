چند پلان از جشن انقلاب در مازندران/ رقبای انتخاباتی در صف ملت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همه دعوت بودند از پیر و جوان تا گروههای مختلف سیاسی و حتی آنهایی که تا حدودی زاویه و نقد داشتند، آرام آرام خود را به ایستگاه ساعت میرسانند تا با یک رمز، حضورشان را ثبت کنند.
تکبیر الله اکبر که طنین انداز میشود، جمعیت منجسم میشود و در کنار هم و صفها قرار میگیرند و به یاد شهیدانی که جایشان در بهار آزادی خالی است، نوای تکبیر الله اکبر سر میدهند. قرص و محکم و با مشتهای محکم شعار میدهند «ای رهبر آزاده، مازندران آماده» و با لبیک یا خامنه ای، بیعتشان را با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکنند.
پلان اول، میدان ساعت
دانش آموزان و نوجوانان پیشاهنگ صف راهپیمایی هستند و پارچه نوشتهها و بنرهایی را در دست دارند که روی آن شعارهایی با مضامین دهه فجر نوشته شده است. راهپیمایی مردم ساری به وقت ساعت و رأس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع میشود.
همگی یک هدف و آرمان مشترک دارند و به سوی مسیری مشخص گام بر میدارند، آمادهاند تا در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کنند و با مشتهای گره کرده و فریاد رسا، شعار مرگ بر اسرائیل را سر میدهند و منشأ هر جنایتی را آمریکا و اسرائیل عنوان میکنند.
دختران و پسران نوجوان به همراه خانواده و همکلاسیهایشان به این جشن آمادهاند تا تمرین حضور کنند و به قول محدثه ۱۴ ساله و دانش آموز، امروز تولدی برای همه ما ایرانیان محسوب میشود.
وی که به همراه خانواده و همکلاسی خود در این راهپیمایی شرکت کرده است، میگوید: این میهن و کشور متعلق به همه ما است و جانهای زیادی برای تعالی و پیشرفت آن اهدا شده است.
وی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در راهپیمایی سبب دلسردی دشمنان میشود، گفت: مشق امروز ما دانش آموزان این است که حضور باشکوهی در راهپیمایی داشته باشیم و آمدیم تا بگوییم جانمان فدای ایران باد.
در گوشه و کنار استان پهناور مازندران صحنههای درخشان و ماندگاری از حضور مردم در حال خلق شدن است و این حماسه باشکوه، نوید حماسه ماندگار دیگری را در ۱۱ اسفند و پای صندوقهای رأی میدهد.
پلان دوم: بابل
در بابل جوانی کفن پوش در جمع راهپیمایان دیده میشود و روی آن مجازات غارتگران بیت المال نوشته شده است و میگوید: به عنوان یک جوان انقلابی و ایرانی وظیفه دارم در راه وطن و دین با کسانی که میخواهند نظام مقدس و دین اسلامی را از بین برند مقابله کنم.
جوانی دیگر که تازه محاسن روی صورتش سبز شده در پاسخ به دلیل حضورش در راهپیمایی، قاطع و محکم میگوید برای حفظ آرمانها، زنده نگه داشته و عقاید و ارزشها حضور پیدا کردیم و تا پای جان در این راه میمانیم.
دختربچه با لهجه شیرین کودکانه حضور در راهپیمایی را وظیفه خود میداند و جشن پیروزی انقلاب سالهای سال ادامه مییابد تا پرچم به دست صاحب اصلی آن حضرت امام زمان (عج) برسد.
این فصل با حضور همه اقشار مردم در راهپیمایی خواندنیتر شده است و این حماسه با شرکت باشکوه مردم دیار علویان در جای جای این سرزمین پرگهر در حال نقش بستن است.
پلان سوم - غرب مازندران: رقبای انتخاباتی در کنار مردم
امروز و در جمع راهپیمایان اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی هم دیده میشوند چه داوطلبان تأیید و یا حتی رد صلاحیت شده. حضور رقبای انتخاباتی دوشادوش یکدیگر از صحنههای ماندگار جشن چهل و پنجم انقلاب است. دو داوطلب انتخابات مجلس که در یکی از شهرهای غربی مازندران و در کنار یکدیگر شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر میدادند، عنوان کردند: امروز صحنه رفاقت و همدلی همه ملت ایران به ویژه نامزدهای انتخابات است زیرا همگی دارای آرمان و هدفی مشترک هستیم.
به گفته آنان، این حضور باشکوه ملت، قطعاً حماسه باشکوهتری را انتخابات ۱۱ اسفند نوید میدهد و دشمن از این حماسه واهمه دارد.
هرچه به ظهر نزدیک میشود بر شمار مردم در مناطق مختلف استان مازندران و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزوده میشود. آنان آمدند تا میثاقی دوباره با شهیدان و آرمانهای نظام مقدس اسلامی داشته باشند و برای وطن، سرود همدلی سر دهند.
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