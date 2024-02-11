به گزارش خبرنگار مهر، غرفههای سلامت وزارت بهداشت، در روبروی دانشگاه تهران برپا شده بود.
غربالگری فشارخون و دیابت، از جمله خدمات غرفههای سلامت به راهپیمایان و هموطنان بود.
بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با حضور در این غرفهها، گفت: همچون همیشه شاهد حضور گرم، باشکوه و پرتعداد هموطنان گرامی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم.
وی افزود: مطابق سالهای گذشته همکاران من در معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت با استقرار غرفههایی در مسیر راهپیمایان، تمام تلاش خود را برای حضور در راهپیمایی و نمایش توانمندیهای نظام سلامت به مردم عزیز به کار بستهاند که به همگی تبریک و خسته نباشید عرض میکنم.
رحیمی ادامه داد: البته این غرفهها به صورت نمادین تدارک دیده شده اند وگرنه خدمات نظام سلامت بسیار زیاد است.
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