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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

برپایی غرفه‌های سلامت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

برپایی غرفه‌های سلامت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وزارت بهداشت، همزمان با برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن، نسبت به برپایی غرفه‌های سلامت برای خدمت به هموطنان اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غرفه‌های سلامت وزارت بهداشت، در روبروی دانشگاه تهران برپا شده بود.

غربالگری فشارخون و دیابت، از جمله خدمات غرفه‌های سلامت به راهپیمایان و هموطنان بود.

برپایی غرفه‌های سلامت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با حضور در این غرفه‌ها، گفت: همچون همیشه شاهد حضور گرم، باشکوه و پرتعداد هموطنان گرامی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم.

وی افزود: مطابق سال‌های گذشته همکاران من در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت با استقرار غرفه‌هایی در مسیر راهپیمایان، تمام تلاش خود را برای حضور در راهپیمایی و نمایش توانمندی‌های نظام سلامت به مردم عزیز به کار بسته‌اند که به همگی تبریک و خسته نباشید عرض می‌کنم.

رحیمی ادامه داد: البته این غرفه‌ها به صورت نمادین تدارک دیده شده اند وگرنه خدمات نظام سلامت بسیار زیاد است.

کد مطلب 6020866
حبیب احسنی پور

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