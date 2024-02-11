ایران به برکت انقلاب اسلامی در اوج قدرت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری ظهر یکشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در بندرعباس با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: دشمنان ما همواره آماده مبارزه با این انقلاب بوده تا آن را شکست دهند اما در این چهل و چهار سالی که پشت سرگذاشتیم، با همه سختی‌ها و مشکلانی که ایجاد کردند؛ نتوانستند خدشه‌ای به این نظام و انقلاب وارد کنند.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران مانند یک درختی بود که به باغبانی حضرت امام خمینی (ره) و آبیاری شهدا به بار نشسته و تا به امروز ثمره‌های زیادی در بر داشته است.

سردار تنگسیری با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی، با وجود همه مشکلاتی که داشتیم، در این مدت ۴۵ سال، پیشرفت‌های فراوانی داشته‌ایم، بیان کرد: انتظار این است که جوانان ما موضع و نقش انقلاب اسلامی را بیش از پیش درک کنند.

سردار تنگسیری با اشاره به اینکه نیروی دریایی سپاه، یک نیروی تخصصی بوده که تا پیش از انقلاب حتی آموزش‌ها را در خارج از کشور می‌دیدند، گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی در عرصه‌های موشکی، پهپادی، شناورهای رزمی دفاعی، الکترونیک، زیر سطحی و موشک‌های با برد و دقت بالا که در تصور دشمن نمی‌گنجند، آماده مقابله با تهدیدات دشمن هستیم به گونه‌ای که دانشجویان ما نیز از این همه پیشرفت، متحول شده‌اند.

وی در ادامه با توجه به اینکه در حوزه رسانه باید بیشتر کار کرد، گفت: رسانه‌های بیگانه و مقابل ما بسیار قوی هستند و ما باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم، اما انصافاً کارهای بزرگی صورت گرفته است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح کرد: امروز در اوج قدرت هستیم و در حوزه هوا و فضا و دریا، پیشرفت زیادی کرده‌ایم که اینها از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و اگر به کوری چشم دشمنان از این مشکلات معیشتی هم عبور کنیم قطعاً بدانید در جایگاه یک ابر قدرت اسلامی هستیم.

وی تصریح کرد: مانند یک کوه، در این میدان رزم در خلیج فارس و تنگه هرمز، جایی که حق ملت ایران است، با آمادگی کامل حضور پیدا می‌کنیم و به عنوان سربازان این ملت از منافع کشورمان دفاع می‌کنیم.