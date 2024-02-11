امنیت استان سمنان برای سرمایه گذاری/ آماده فعالیت اقتصادی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان با حضور وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه استان سمنان امنترین استان برای سرمایه گذاران معرفی شده است، ابراز داشت: آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود خود به عنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت کنیم.
وی افزود: کاهش نرخ بیکاری بعد از ۱۸ سال به کمتر از شش درصد و رشد ۱۰۰ درصدی شرکتهای دانش بنیان بعد دو سال و تولید ۱۰۰ درصد سلیستین کشور در استان سمنان از جمله دلایل خوب سرمایه گذاری در این خطه است.
استاندار سمنان بابیان اینکه استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر میکند، ابراز داشت: متأسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر میشود.
هاشمی ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان امری ضروری دانست و تصریح کرد: از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست میشود تا تسهیلات تکلیفی را در استان سمنان از مصارف بانکی معاف کنند.
وی افزود: دیگر درخواست از وزیر اقتصاد اینکه در توزیع اعتبارات دولتی وسعت نیز به شاخصهای جمعیت و محرومیت اضافه شود.
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