  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

پس از مصدومیت در جام ملت ها؛

صادق محرمی زانوی خود را جراحی کرد

صادق محرمی زانوی خود را جراحی کرد

صادق محرمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران زانوی مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محرمی بازیکن تیم‌ملی فوتبال ایران که در لحظات پایانی نیمه اول دیدار تیم ملی ایران مقابل امارات در آخرین بازی مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا به دلیل آسیب دیدگی شدید از زمین بیرون آمد به دلیل پارگی رباط صلیبی نتوانست در ادامه رقابت‌ها بازی کند.

با این حال او در کنار هم تیمی‌هایش ماند اما پس از حذف تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد تا دوران نقاهت او برای بازگشت به مستطیل سبز ادامه داشته باشد.

او که با باشگاه دیناموزاگرب کرواسی قرارداد دارد با نظر مستقیم پزشکان این تیم زانوی خود را جراحی کرد.

کد مطلب 6021385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه