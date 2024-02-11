صادق محرمی زانوی خود را جراحی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محرمی بازیکن تیم‌ملی فوتبال ایران که در لحظات پایانی نیمه اول دیدار تیم ملی ایران مقابل امارات در آخرین بازی مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا به دلیل آسیب دیدگی شدید از زمین بیرون آمد به دلیل پارگی رباط صلیبی نتوانست در ادامه رقابت‌ها بازی کند.

با این حال او در کنار هم تیمی‌هایش ماند اما پس از حذف تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد تا دوران نقاهت او برای بازگشت به مستطیل سبز ادامه داشته باشد.

او که با باشگاه دیناموزاگرب کرواسی قرارداد دارد با نظر مستقیم پزشکان این تیم زانوی خود را جراحی کرد.