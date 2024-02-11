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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

اسلام‌آباد با تصویر میدان آزادی سالروز پیروزی انقلاب را تبریک گفت

اسلام‌آباد با تصویر میدان آزادی سالروز پیروزی انقلاب را تبریک گفت

وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی این وزارتخانه در شبکه ایکس، چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را تبریک گفت.

در پیام وزارت خارجه پاکستان آمده است: به مناسبت روز ملی جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مردم و دولت ایران تقدیم می‌کنیم.

اسلام‌آباد با تصویر میدان آزادی سالروز پیروزی انقلاب را تبریک گفت

پیش‌تر پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌هایی جداگانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفته بودند. همچنین ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار پیامی ویدئویی چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب را به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تبریک گفت.

کد مطلب 6021542

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