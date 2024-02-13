فروش ۱۲ هزار میلیارد ریالی واحدها و موسسات فناور استان همدان

مجید کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طی سال جاری بالغ بر یک هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدها و مؤسسات فناور استان همدان پرداخت شده است، اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۴۹ مجوز فناوری صادر شده است.

وی ادامه داد: در استان همدان در حال حاضر ۴۸ شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و تعداد ۴۱۱ واحد مؤسسه فناور عضو پارک فعالیت دارند.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در واحدها و مؤسسات فناور استان شاغل هستند، گفت: فروش داخلی واحدها و مؤسسات فناور استان همدان در سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

کزازی یادآور شد: میزان فروش خارجی این واحدها و مؤسسات فناور نیز در سال جاری برابر ۵.۹ میلیون دلار بوده است.

وی، تعداد مجوزهای فناوری صادر شده استان همدان را نیز برابر ۱۴۹ مورد اعلام کرد.