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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۴

رییس پارک علم و فناوری استان همدان اعلام کرد؛

فروش ۱۲ هزار میلیارد ریالی واحدها و موسسات فناور استان همدان

فروش ۱۲ هزار میلیارد ریالی واحدها و موسسات فناور استان همدان

همدان- رییس پارک علم و فناوری استان همدان گفت: فروش داخلی واحدها و موسسات فناور استان همدان در سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

مجید کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طی سال جاری بالغ بر یک هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدها و مؤسسات فناور استان همدان پرداخت شده است، اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۴۹ مجوز فناوری صادر شده است.

وی ادامه داد: در استان همدان در حال حاضر ۴۸ شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و تعداد ۴۱۱ واحد مؤسسه فناور عضو پارک فعالیت دارند.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در واحدها و مؤسسات فناور استان شاغل هستند، گفت: فروش داخلی واحدها و مؤسسات فناور استان همدان در سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

کزازی یادآور شد: میزان فروش خارجی این واحدها و مؤسسات فناور نیز در سال جاری برابر ۵.۹ میلیون دلار بوده است.

وی، تعداد مجوزهای فناوری صادر شده استان همدان را نیز برابر ۱۴۹ مورد اعلام کرد.

کد مطلب 6022228

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