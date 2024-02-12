به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه جودکی مطرح کرد: بر اساس برنامههای وزارت بهداشت، اجرای آموزشها و برنامههای طب ایرانی و سنتی در نظام سلامت پس از برگزاری کمیتههای هماهنگی و آموزش یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارشناسان ستادی، مربیان آموزشگاه بهورزی، مراقبان سلامت و بهورزان توسط متخصص طب ایرانی، در استان البرز آغاز شد.
وی گفت: همزمان با دهه فجر خدمات طب ایرانی و ارائه متون آموزشی در برنامههای واحدهای بهداشتی استان ارائه شد. طب ایرانی سلامت محور و بسیاری از آموزههای آن در راستای اصلاح سبک زندگی و کاهش بیماریهای غیر واگیر بوده و با توجه به ریشه دار بودن آموزههای طب ایرانی در فرهنگ و باور مردم، پذیرش خوبی دارد و در دسترس است.
جودکی بیان کرد: این برنامه با هدف تحقق عوامل ۶ گانه سبک زندگی که همه به صورت روزمره با آن مواجه هستند شامل هوا و محیط زیست، حرکت و سکون، خواب و بیداری، خوردن و آشامیدن، دفع مواد غیرضروری و حفظ مواد ضروری و حالات روحی و روانی در خدمات اجرا میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز خاطرنشان کرد: در تمامی خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت در استان البرز بررسیهای لازم در گروه سنی ۶ سال به بالا توسط مراقبان سلامت و بهورزان انجام و آموزشهای لازم در راستای بهبود سبک زندگی ارائه میشود.
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