کشف ۶۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در کامیاران

سرهنگ بهروز جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید میرجلیلی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو دنا حامل بار قاچاق مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.



وی افزود: مأموران ایستگاه بازرسی با هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از خودرو موردنظر، تعداد ۶۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق راکشف کردند، که برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالای مکشوفه ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.



سرهنگ جلیلیان یا بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا ضامن امنیت وتوسعه اقتصاد ملی است، و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.