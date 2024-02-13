به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان اشغالگر بامداد امروز به شهر قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری حمله کردند. در جریان یورش این عناصر به شهر مذکور یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که عناصر اشغالگر با سلاح، نیروهای امدادرسان را تهدید کرده و مانع از ورود آن‌ها به شهر قلقیلیه برای کمک رسانی به زخمی‌ها شده اند.

منطقه سموع واقع در جنوب الخلیل نیز شاهد حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست و تفتیش خانه‌ها توسط این عناصر اشغالگر بود.

عناصر اشغالگر بامداد امروز به شهر جنین و شهرک بیت ریما در شمال غربی رام الله واقع در کرانه باختری نیز یورش بردند.

گزارش‌های خبری حاکی از آن است که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز سه‌شنبه همراه با ده‌ها خودروی نظامی و بولدوزر به شهر جنین در کرانه باختری یورش برده و همزمان با نیروهای مقاومت فلسطین درگیر شده و عملیات تخریب خیابان‌ها و زیرساخت‌های موجود در این منطقه‌ها را آغاز کردند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که که ده‌ها دستگاه خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی همراه با تعدادی بولدوزر به شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری اشغالی از محور خیابان حیفا یورش بردند.