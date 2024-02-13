عملیات موفق مبارزان قسام علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در خان یونس

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جنگندهها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به صورت همزمان بامداد امروز سه شنبه بخشهای مختلف نوار غزه را به ویژه محل استقرار آوارگان فلسطینی هدف قرار دادند.
عملیات موفق مبارزان قسام علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس
مبارزان مقاومت ضربههای مهلکی به نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس وارد کردند.
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها با گروهی ۷ نفره از نظامیان صهیونیست در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس از فاصله صفر درگیر شدهاند که در این عملیات شماری از نظامیان دشمن کشته و برخی دیگر زخمی شدند.
همچنین گردانهای قسام یک بمب ضدنفر را پس از ورود گروهی ۵ نفره از نظامیان اشغالگر اسرائیلی به داخل خانهای در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس منفجر کردند.
درگیری شدید مبارزان فلسطینی با اشغالگران در مناطق جوره العقاد و الامل در خان یونس
منابع فلسطینی از درگیری شدید میان مبارزان مقاومت و نظامیان رژیم صهیونیستی در غرب خان یونس خبر دادند.
این درگیری در مناطق جوره العقاد و الامل سنگین گزارش شده است.
تداوم تحرکات اشغالگران علیه مرکز درمانی ناصر
خبرنگار الجزیره اعلام کرد که نیروها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی مقابل بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه مستقر شده و از آوارگان فلسطینی که در این بیمارستان حضور دارند، خواستند آن را ترک کنند.
الجزیره تاکید کرد که بر اثر شلیک تانکهای رژیم صهیونیستی به سمت این بیمارستان با هدف وادار کردن آوارگان به خروج از آن، مدارس مجاور آن دچار آتشسوزی شدند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد که کودکی فلسطینی مقابل درب ورودی بیمارستان ناصر به طور مستقیم هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفته و به شهادت رسیده است.
مقاومت فلسطین هرگز به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد
مسئول روابط بین الملل جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت که هیچ گونه تحول اساسی جدیدی در تماس با مصر درباره نوار غزه و بهویژه رفح اتفاق نیفتاده است.
«ماهر الطاهر» همچنین تأکید کرد که مقاومت فلسطین هرگز در مذاکرات زیر آتش به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد.
وی ادامه داد: در خصوص تماسها با مصر باید بگویم که قاهره اعلام کرد رژیم صهیونیستی اغلب پیشنهادهای مطرح شده از سوی گروههای فلسطینی را رد کرده است. مصر همچنین به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح اشاره کرد و این یعنی ما باید یا امتیاز بیشتری بدهیم یا با تجاوز جدی به رفح رو به رو خواهیم شد.
این مقام مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: ما تأکید میکنیم مقاومت فلسطین از دیدگاه پیشنهادی خود هرگز عقب نشینی نخواهد کرد؛ به این معنا که امکان ندارد مقاومت فلسطین در مذاکرات زیر آتش تسلیم طرح نتانیاهو شود.
جمعآوری مستندات کشتار عمدی شهروندان غزه توسط نظامیان صهیونیست
ناظر اروپا- مدیترانه حقوق بشر با صدور بیانیهای اعلام کرد که مستنداتی مبنی بر کشتار عمدی غیرنظامیان فلسطینی از جمله روزنامه نگاران توسط نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی را تهیه کرده است.
این گزارش تاکید کرد که روزنامه نگاران فلسطینی در جریان تلاش برای برقراری ارتباط اینترنتی جهت تماس با نزدیکان یا مراکز کاری خود به صورت مستقیم هدف تک تیراندازهای اسراییل یا پهپاهای اسراییلی در بخش های مختلف غزه قرار گرفتهاند.
این گزارش تاکید کرد که در فاصله زمانی کمتر از یک هفته گذشته دست کم کشتار عمدی ۷ غیرنظامی فلسطینی در شمال غزه را مستند سازی کرده است و این شهروندان که به دنبال برقراری ارتباط اینترنتی با نزدیکان خود بوده اند، به صورت مستقیم توسط پهپادهای ارتش اسراییل در منطقه البشیر واقع در تل الزعتر در اردوگاه جبالیا هدف حمله قرار گرفته اند.
علاوه بر حملههای مستقیم دشمن صهیونیستی به شهروندان بیگناه غزه، بحران انسانی مردم فلسطین که در نتیجه قحطی ناشی از تجاوز صهیونیست های اشغالگر در نوار غزه با آن مواجه شدهاند، عواقب ناگواری داشته است و جامعه و نهادهای بینالمللی همچنان به درخواستها مبنی بر جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در غزه بی توجه هستند، بحرانی که جان فلسطینیها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
حمله موشکی حزب الله به پادگان «هونین» رژیم صهیونیستی
مقاومت اسلامی حزب الله لبنان از حمله موشکی به یکی از پادگانهای رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۷:۴۵ صبح امروز سه شنبه (به وقت محلی) مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگان "هونین" با سلاح موشکی هدف قرار دادند و موشکها با دقت به اهداف خود اصابت کرد.
این حمله در حالی است که رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که حزب الله لبنان صبح امروز سه شنبه شهرک صهیونیست نشین "مرگلیوت" در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی را با دو موشک ضد زره هدف قرار داد و خسارتهایی به آن وارد کرد.
ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی هم اصابت دو راکت شلیک شده از جنوب لبنان را به شهرک اشغالی مرگلیوت در منطقه الجلیل اعلی تأیید کرد و مدعی شد این راکتها به یک منطقه غیرمسکونی اصابت کرده است.
روزنامه «اسراییل هیوم» هم شلیک موشک از جنوب لبنان به شهرک مرگلیوت را تأیید و ادعا کرد این حمله تلفاتی نداشته است.
هشدار آنروا نسبت به گسترش دامنه جنگ در رفح
آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی در سازمان ملل متحد [آنروا] با صدور بیانیهای نسبت به افزایش عملیات نظامی در شهر رفح که تعداد ساکنان آن شش برابر دوره قبل از جنگ غزه است، هشدار داد.
این گزارش تاکید کرد که باید از ادامه فعالیتهای این آژانس حمایت کرده و آن را به علت وجود برخی افراد در معرض خطر قرار نداد. علاوه بر اینکه باید به دنبال راه حل سیاسی برای رفع این مشکل بود.
آنروا از تمامی دولتهایی که کمکهای مالی خود به این آژانس را تعلیق کردهاند، خواست در تصمیم خود تجدید نظر کنند و در غیر این صورت آژانس مجبور به اتخاذ تصمیماتی در خصوص کاهش فعالیتهای خود حتی در غزه خواهد بود.
کمیسر کل آنروا نیز دیشب با اشاره به اینکه «در قبال عملیات نظامی در رفح احساس نگرانی فزاینده داریم» افزود: ما در غزه با کمبود غذا مواجهیم و نشانههای قحطی در شمال این باریکه آشکار شده است. این منطقهها در شُرف ورود به قحطی هستند. روز گذشته عبور کامیونهای حامل کمکهای بینالمللی متوقف شد و این موضوع به جانباختن شماری از فلسطینیان انجامید.
کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا ادامه داد: ۵ درصد از ساکنان نوار غزه جان باخته یا ناپدید شدهاند و ما نسبت به عملیات نظامی جدید در رفح نگرانیم.
وی گفت: آنچه اسراییل در خصوص مشارکت کارکنان آنروا در حملههای اکتبر گفته تنها در حد ادعا است. ما از اسراییل خواستیم که اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد، اما هیچ اطلاعاتی از سوی آن با ما به اشتراک گذاشته نشده است.
چین جنایات رژیم صهیونیستی را در رفح محکوم کرد
وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیهای به جنایات رژیم صهیونیستی در شهر رفح در جنوب نوار غزه واکنش نشان داد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: از نزدیک تحولات رفح را پیگیری میکنیم و با حملات علیه غیرنظامیان که مغایر با قوانین بین المللی است، مخالفیم و آن را محکوم میکنیم.
چین در ادامه این بیانیه از رژیم صهیونیستی خواست عملیات نظامی در نوار غزه و رفح را در سریعترین زمان ممکن متوقف و از هدف قرار دادن غیرنظامیان خودداری کند.
وزارت خارجه چین همچنین از رژیم اشغالگر خواست از رقم زدن فاجعه انسانی ویرانگرتر در شهر رفح اجتناب کند.
حزبالله طرح فرانسه مبنی بر توقف درگیریها با تل آویو را رد کرد
حسن فضل الله از مسوولان ارشد حزبالله لبنان تصریح کرد که این حزب هیچ موضوعی در خصوص تحولات جنوب لبنان را قبل از توقف حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه بررسی نخواهد کرد.
وی در واکنش به طرح فرانسه در خصوص جنوب لبنان تاکید کرد که اسراییل در شرایطی نیست که بخواهد شروط خود را به دیگران تحمیل کند.
فرانسه اخیرا بار دیگر تحرکات دیپلماتیک را برای پایان دادن به عملیات ضد صهیونیستی حزبالله لبنان تشدید کرده است تا شاید بتواند اوضاع نابسامان شمال سرزمینهای اشغالی را بهبود بخشد.
با شکست این تلاش ها اما، تنش در مرزهای جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی که در نتیجه واکنش حزب الله به جنایتهای رژیم صهیوینستی در غزه و لبنان صورت میگیرد، ، سران رژیم صهیونیستی را در یک بنبست قرار داده است. در همین راستا حزبالله دیروز با صدور بیانیههایی اعلام کرد که عملیاتهای جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده است.
حزبالله لبنان عصر دیروز پادگان زرعیت را با موشکهای «فلق ۱» هدف داد و به صورت مستقیم به نظامیان حاضر در آن آسیب وارد کرد. علاوه بر این حزبالله لبنان اعلام کرد که در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین و در واکنش به تعرضهای رژیم صهیونیستی به روستاهای واقع در جنوب لبنان و خانههای شهروندان لبنانی، ساختمان محل استقرار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک صهیونیستی «یروون» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی با تسلیحات مناسب هدف گرفته است.
رسانههای عبری زبان نیز گزارش دادند که حزبالله لبنان بیش از ۱۰۰ موشک گوناگون و ۱۰ پهپاد مختلف را به سوی منطقه اشغالی الجلیل واقع در شمال سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است. از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «الخیام» در جنوب لبنان خبر داد.
حملههای هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز منازل مسکونی در اردوگاه المغازی را واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند.
گزارشهای خبری حاکی از آن است که حملههای هوایی رژیم صهیونیستی به شدت محله البرازیل را واقع در رفح به شدت هدف قرار دادند.
در جریان این حملهها یک دختر بچه فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.
در همین راستا توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز بخشهای شرقی و غربی خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داد.
همچنین صدای انفجارهای شدید از بخشهای غربی شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه به گوش رسیده است.
در جریان بمباران اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز تعدادی شهید و زخمی در میان آوارگان فلسطینی برجای ماند.
شهادت جوان فلسطینی در حمله اشغالگران به کرانه باختری
از سوی دیگر حملههای وحشیانه عناصر ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد.
نظامیان اشغالگر بامداد امروز به شهر قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری حمله کردند. در جریان یورش این عناصر به شهر مذکور یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که عناصر اشغالگر با سلاح، نیروهای امدادرسان را تهدید کرده و مانع از ورود آنها به شهر قلقیلیه برای کمک رسانی به زخمیها شده اند.
منطقه سموع واقع در جنوب الخلیل نیز شاهد حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست و تفتیش خانهها توسط این عناصر اشغالگر بود.
عناصر اشغالگر بامداد امروز به شهر جنین و شهرک بیت ریما در شمال غربی رام الله واقع در کرانه باختری نیز یورش بردند.
گزارشهای خبری حاکی از آن است که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز سهشنبه همراه با دهها خودروی نظامی و بولدوزر به شهر جنین در کرانه باختری یورش برده و همزمان با نیروهای مقاومت فلسطین درگیر شده و عملیات تخریب خیابانها و زیرساختهای موجود در این منطقهها را آغاز کردند.
منابع فلسطینی گزارش دادند که که دهها دستگاه خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی همراه با تعدادی بولدوزر به شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری اشغالی از محور خیابان حیفا یورش بردند.
عملیات نیروهای فلسطینی علیه اشغالگران در کرانه باختری
از سوی دیگر گردان خلیل الرحمن واقع در کرانه باختری اعلام کرد که نیروهای مقاومت موفق شدند عناصر صهیونیست را در نزدیکی شهرک اشغالی کرمی تسور واقع در منطقه بیت امر هدف قرار دهند.
این گردان فلسطینی تاکید کرد: رزمندگان مجاهد توانستند عناصر صهیونیست را گلوله باران کرده و بعد از آنکه تعدادی از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کنند به مقرهای خود بازگردند.
در همین راستا رسانههای فلسطینی گزارش دادند نیروهای مقاومت با عناصر صهیونیست در نزدیکی زواتا واقع در شمال غرب نابلس درگیر شدند.
منابع فلسطینی از رویارویی مسلحانه میان جوانان مبارز و نظامیان متجاوز در شهر جنین خبر دادند. نیروهای مقاومت فلسطین عناصر صهیونیست را در اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس نیز هدف عملیات ضدصهیونیستی خود قرار دادند.
شهادت دختربچه فلسطینی در یک درمانگاه به دلیل قطع برق
رسانههای فلسطینی گزارش دادند که عناصر صهیونیست در نوار غزه جنایت دیگری را علیه ساکنان این منطقه رقم زدند.
بر اساس این گزارشهای خبری، یک دختر بچه فلسطینی که در درمانگاه ناصر واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه بستری بود در اثر قطع جریان برق این درمانگاه به شهادت رسید.
درمانگاه ناصر از چند روز گذشته تاکنون تحت محاصره عناصر اشغالگر بوده و آب و برق این درمانگاه توسط آنها قطع شده است.
شبکه المیادین چند روز قبل گزارش داده بود که حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی درمانگاه ناصر را واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی با حملههای خود طبقههای بالایی درمانگاه ناصر را تخریب کردند.
رسانههای خبری گزارش داده بودند که در جریان تیراندازی تک تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت آوارگان فلسطینی در ورودی درمانگاه ناصر دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند.
هفت هزار کودک فلسطینی خانوادههای خود را از دست داده اند
از سوی دیگر سخنگوی دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: هفت هزار کودک در نوار غزه خانوادههای خود را از دست داده اند.
وی در ادامه افزود: شرایط در این باریکه وخیمتر شده است.
سخنگوی دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد تصریح کرد: شرایط نوار غزه در حالی رو به وخامت رفته است که شاهد تهدیدات تل آویو مبنی بر اجرای یک عملیات نظامی در رفح واقع در جنوب این باریکه هستیم.
«کریم خان»، دادستان کل دیوان بینالمللی کیفری روز دوشنبه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: عمیقاً نگران گزارشها از بمباران و احتمال حمله زمینی نیروهای اسراییلی در رفح هستم.
این مقام دیوان رسیدگی به جنایات جنگی هشدار داد: دفتر من فعالانه ارتکاب هر گونه جنایتی را بررسی میکند. کسانی که قوانین را نقض میکنند، پاسخگو خواهند شد.
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