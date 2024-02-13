شبیر فیروزیان سرپرست معاونت قرآن و عترت ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی، شبیر فیروزیان را به سمت سرپرستی معاونت قرآن و عترت این وزارتخانه معرفی کرد.

گفتنی است شبیر فیروزیان استاد دانشگاه شریف و دارای دکتری تفسیر تطبیقی قرآن کریم از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (قم)، با سابقه تدریس ده ساله در دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر و سوابق مدیریتی همچون مسئول محتوایی کارگروه قرآن قرارگاه خاتم الأوصیاء سپاه پاسداران به مدت ۲ سال، مدیر بخش اعتقادی اداره تحلیل و بررسی‌ها و گفتمان سازی معاونت فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران به مدت ۲ سال، عضو شورای عالی گفتمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۳ سال، عضو میز فرهنگی-اجتماعی گروه امنیت مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح (۱۳۹۳)، مدیرکل نخبگانی مرکز گفتمان سازی سیاست‌های کلی نظام در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی به مدت ۲ سال، نماینده وزیر علوم در شورای اعطای مدرک تخصصی و عمومیِ حفظ قرآن کریم در ۲ سال و نیم گذشته، مشاور راهبردی و محتوایی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲ سال و نیم گذشته، مدیر کمیته محتوایی بیست و نهمین و سی امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در ۲ سال و نیم گذشته، عضو فعلی شورای سلامت و سبک زندگی دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.

شایان ذکر است که دکتر علیرضا معاف که از ابتدای دولت سیزدهم معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد بود به دلیل بیماری و آغاز دوره درمانی از مسؤولیت خود کناره گیری کرد و در حکمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وی را به سمت مشاور راهبردی ویژه و مسئول راه اندازی بنیاد بین‌المللی یاسین منصوب کرد.

بنیاد یاسین همچون بنیاد فارابی و رودکی قرار است از جمله بنیادهای تأسیسی وزارت فرهنگ باشد تا در زمینه امور فرهنگی و هنری عترتی در سطح بین‌المللی فعالیت نماید.