به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه، احکام مدیران بخش های مختلف را صادر کرد.اسامی و احکام صادره به شرح زیر است:



محمدحسن محمدزاده معاون رسانه و ارتباطات، شهاب فراهانی معاون اجرایی و پشتیبانی، محمدرضا پورمعین رییس کمیته خادمان قرآن کریم،کریم دولتی رئیس بخش ترجمه قرآن، حجت‌الاسلام علی تقی زاده رییس بخش حکمرانی قرآنی،علی محمد مودب رییس بخش شعر و ادب، محمداللهیاری رییس بخش آواها و نغمات قرآنی

,حجت‌الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع رییس بخش ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه‌خوانی، حجت‌الاسلام کمال خداداده رییس بخش مسجد تمدن ساز،حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی رییس بخش ستاره‌های زمین (جلسات خانگی)، حجت‌الاسلام محمدحسین راجی رییس بخش جهاد تبیین،شبیر فیروزیان رییس کمیته محتوایی، حامد منیری رییس بخش جشنواره‌های تبیین، اصغر امیرنیا رییس کمیته بازرسی،حسین ربانی رییس بخش باغ آیات (کودک)، مهندس مهدی جعفری جوزانی رییس بخش دهه هشتادی‌ها (نوجوانان)،سید محمدحسین چاووشیان رییس بخش مشاوره‌های قرآن بنیان، حسن زمانی وزیری رییس بخش خانواده و سبک زندگی قرآنی،محمد انجم‌شعاع رییس بخش موسسات قرآنی مردمی، حجت‌الاسلام مهدی زارع رییس بخش بین الملل،سید حسین علوی رییس بخش آثار فرهنگی و صنایع دستی قرآنی،محمدحسین ظریفیان رییس بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی، حجت‌الاسلام مهدی شجاع رییس بخش نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی،حجت‌الاسلام مرتضی وافی رییس بخش ترویج صحیفه سجادیه، آقای مصطفی زراوندیان رییس بخش هنرهای دینی،اسدالله سلیمانی رییس بخش محصولات حوزه پوشش عفیفانه، یاسر ساجدی رییس بخش نوآوری‌های قرآنی (دانش بنیان)،حمید مجیدی مهر مشاور راهبردی، سعید اردستانی مشاور عالی، مژگان خان بابا مشاور بانوان، دکتر شهناز عزیزی مشاور علمی، حسین نقی مسئول قرارگاه مجازی، سیدرضا طاهری مشاور و مسئول حوزه ریاست

،ابراهیم کرمانی‌نژاد رییس بخش آموزش های قرآنی (طرح بشری)، فرشاد اسحاقی مسئول باشگاه نسل آرمان، سید وحید مرتضوی رییس بخش مراسم‌ها و رویدادها،علیرضا مرادی رییس بخش نمایشگاه‌های سیار قرآنی در تهران (شب های نورانی)، هاجر خاتون قدمی رییس بخش سنت‌های رمضانی ایران،اسعد عبدی رییس کمیته دبیرخانه نمایشگاه، محمدحسین فراهانی رییس کمیته نظارت و ارزیابی، سید محمد اطهری رییس کمیته تشریفات، حسینعلی سالاری رئیس کمیته امور مالی،رامین ویسی رئیس کمیته حراست، موید جهانبخش رییس بخش محافل قرآنی (در مساجد تهران)، سید امین‌الله میرشفیعی رییس کمیته فناوری اطلاعات، کریم عظیمی رییس بخش هنرمندان پیشکسوت، داوود جعفری رییس بخش جشنواره‌های مردمی قرآنی فجر.



یادآور می‌شود، سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۲۶ فروردین‌ماه در محل مصلی بزرگ تهران برگزار می‌شود.