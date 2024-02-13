خاطرات رزمنده ارمنی دفاع مقدس نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «کمکم کن» شامل خاطرات یکی از رزمندگان ارامنه دوران دفاع مقدس نوشته وجیهه افلاکی فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کافه کتاب ناشر برگزار می‌شود.

این نشست با حضور ابوالفضل درخشنده کارشناس ادبی، زلیخا فکوری فر و مریم صادقی از منتقدین حوزه ادبیات دفاع مقدس و نویسنده اثر همراه است.

نشست نقد و بررسی کتاب مورد اشاره فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کافه کتاب ناشر واقع در انتهای بلوار ارتش، شهرک آتی ساز ۲، ورودی شرقی، برج زنبق برگزار می‌شود.

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