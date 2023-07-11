کتاب «۱۳۹» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «۱۳۹» نوشته مریم صادقی که تیر ۱۴۰۲ توسط انتشارات حدیث قلم منتشر و روانه بازار نشر شده، فردا چهارشنبه ۲۱ تیر با حضور سردار بایرامی رئیس سازمان ادبیات دفاع مقدس در کافه کتاب ناشر رونمایی می‌شود.

این کتاب روایت زندگی شخصی است که در تلاطم‌های زندگی محک زده می‌شود تا در کوران دوران رشد کند و در سر منزل مقصود خواننده را به تأمل وا دارد.

نویسنده در این اثر به روایت زندگی یونس نجیب زاده روستایی می‌پردازد که از بد روزگار قدم به کلانشهر تهران می‌گذارد. او که دوازده بهار بیشتر بر خود ندیده، وظیفه تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش بر عهده‌اش می‌باشد، با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند.

در آسیاب روزگار صیقل خورده، با افکاری همچون مهر، مودت و احترام به همه بزرگ می‌شود؛ همین نگرش او را نزد همه عزیز و گرامی می‌دارد. فرشته زیبا رویی دل پر مهر او را می‌رباید تا طعم شیرین عشق و دلدادگی را بچشد؛ اما خانواده دختر ممانعت ورزیده و این دو دلداده را از هم جدا می‌سازند. سرنوشت نیز بیکار نمی‌ماند، حوادث سهمگین برای یونس، پسرک عاشق رقم می‌زند. علی رغم همه اتفاقات ناخوشایند او بر تقدیر خویش گردن می نهد و عصیان نمی‌کند؛ تا اینکه در یاس و حرمان در لحظاتی که خود را در یک قدمی پایان زندگی می بیند، دلدار رخ می‌نماید.

مریم صادقی در کتاب ۱۳۹ مجموعه ایی از تضادها را همچون خیر و شر، زشت و زیبا، مردی و نامردی و غم و شادی را به رشته تحریر درآورده، نزد مخاطب به اشتراک گذاشته و او را تا پایان داستان همراه می‌سازد.

مراسم رونمایی از این‌کتاب فردا چهارشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کافه کتاب ناشر واقع در تهران، سوهانک، میدان شهید سوهانی، بلوار ندا، ورودی برج‌های آتی‌ساز ۲، برج زنبق برگزار می‌شود.