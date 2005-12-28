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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۳

نقد تازه ترين اثر مكتوب قاسم رفيعا در مشهد

نويسندگان و منتقدان ادبي از " ققنوس " مي گويند

كتاب " ققنوس " با موضوع زندگينامه شهيد محمود سبيليان به قلم قاسم رفيعا در مشهد مقدس ، نقد و بررسي مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، ششمين نشست نقد كتاب دفاع مقدس با موضوع بررسي كتاب ققنوس با حضور نويسنده، دبير كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استان خراسان به عنوان ناشر و برخي از منتقدان از جمله سيد سعيد موسوي ، علي رضا مهرداد ، علي براتي و بهروز رحيمي برگزار مي شود .

اين جلسات نقد ازسوي انجمن ادبي نويسندگان دفاع مقدس و با حمايت بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و با پيگيري اهداف گسترش فرهنگ كتابخواني دفاع مقدس، شناسايي استعدادها و بالا بردن كيفيت آثار دفاع مقدس برپا مي شود.

شهيد محمود سبيليان از فرماندهان سختكوش دفاع مقدس و از سرداران محوري سپاه خراسان بود .

اين نشست روز 15 ديماه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد برگزار مي شود . 
کد مطلب 271280

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