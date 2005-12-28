نويسندگان و منتقدان ادبي از " ققنوس " مي گويند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، ششمين نشست نقد كتاب دفاع مقدس با موضوع بررسي كتاب ققنوس با حضور نويسنده، دبير كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استان خراسان به عنوان ناشر و برخي از منتقدان از جمله سيد سعيد موسوي ، علي رضا مهرداد ، علي براتي و بهروز رحيمي برگزار مي شود .



اين جلسات نقد ازسوي انجمن ادبي نويسندگان دفاع مقدس و با حمايت بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و با پيگيري اهداف گسترش فرهنگ كتابخواني دفاع مقدس، شناسايي استعدادها و بالا بردن كيفيت آثار دفاع مقدس برپا مي شود.



شهيد محمود سبيليان از فرماندهان سختكوش دفاع مقدس و از سرداران محوري سپاه خراسان بود .



اين نشست روز 15 ديماه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد برگزار مي شود .

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