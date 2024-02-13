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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

تذکر دیوان محاسبات به شرکت هما برای عدم نظارت برفروش بلیت هواپیما

تذکر دیوان محاسبات به شرکت هما برای عدم نظارت برفروش بلیت هواپیما

دیوان محاسبات کشور در تداوم انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی، تذکرها و اخطارهای لازم را به مسوولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما) ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در خصوص عدم توجه به موضوع کنترل‌های داخلی که از کفایت لازم برای قابل اتکا بودن عناصر صورت‌های مالی برخوردار نیست، اخطار داد.

دیوان محاسبات کشور در تداوم انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی نسبت به عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده، فقدان برنامه راهبردی صنعت هواپیمایی در کنار موضوع عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مجمع عمومی شرکت هما و نبود نظارت کافی بر فروش بلیت هواپیما تذکرهای لازم را به مسئولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) که در این نهاد نظارتی حضور یافته بودند، ابلاغ کرد.

کد مطلب 6022999
زهرا علیدادی

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